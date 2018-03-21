Учеников школы в Волоколамске госпитализировали из-за выброса сероводорода на местной свалке

23 ученика школы № 2 подмосковного Волоколамска госпитализированы с признаками отравления, пишет ТАСС.

«Учителя обратили внимание на то, что дети стали плохо себя чувствовать, и вызвали врачей. Медики приняли решение госпитализировать 23 учеников с признаками отравления. При этом информация ряда СМИ о том, что в школе распылили газовый баллончик, не нашла подтверждения. Очевидно, причина — резкий запах сероводорода», — сказал источник информагентства.

Ранее сообщалось, что дети попали в больницу после того, как в школе был распылён баллончик с газом.

В свою очередь, заместитель начальника управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова сообщила, что «в городе произошёл сильный выброс, предположительно, сероводорода».

«Мы считаем, что причина — свалка "Ядрово", никаких ЧП в школах не было. Нескольким ученикам стало плохо из-за резкого запаха сероводорода, и им прямо в школу вызывали скорую», — сказала она.

По её словам, «ситуация находится под контролем, все службы оповещены о сложившейся ситуации — и Министерство образования, и МЧС».