Активисты перекрыли дорогу к мусорному полигону «Непейно» под Дмитровом

Жители Дмитровского района Подмосковья перекрыли дорогу к мусорному полигона «Непейно», сообщил в эфире «Эхо Москвы» активист Вадим Николаев.

«Около 50 человек совместно с администрацией Дмитровского района не дают проехать мусоровозам. Узнав это, компания "Экожилком", которой владеет "Ростех", испугалась и переправила все фуры в другие регионы», — рассказал он.

По словам Николаева, на «Непейно» возят мусор из Москвы, Клина, Дубны и других городов, что противоречит регламенту полигона. Активист также рассказал, что туда привозят ртуть и батарейки, хотя это запрещено.

Позже активист Василий Смоляр сообщил «Интерфаксу», что Николаева задержали. Он отметил, что на месте остаются около сотни человек, которые продолжают перекрывать дорогу к полигону.

Отмечается, что местные жители борются со свалкой в течение последних десяти лет. В 2017 году была создана инициативная группа, которая выступает против расширения «Непейно».

Ранее в Волоколамске из-за выбросов сероводорода на свалке «Ядрово» ввели режим повышенной готовности. МЧС начало выдавать средства индивидуальной защиты — респираторы и маски. Накануне местные жители требовали, чтобы власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за выбросов с мусорного полигона.