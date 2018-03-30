Глава МЧС Подмосковья заявил об отсутствии у властей Волоколамска предпосылок для режима ЧС

Руководитель Подмосковного управления МЧС Сергей Полетыкин заявил, что предпосылок для введения администрацией Волоколамска режима чрезвычайной ситуации нет, сообщает «360 Подмосковье».

Власти Волоколамска и Волоколамского района 29 марта пообещали местным жителям ввести режим ЧС в городе из-за ситуации на мусорной свалке «Ядрово», на которой в последнее время происходят выбросы вредных веществ в атмосферу. Исполняющий обязанности главы района Андрей Вихарев сообщил, что 30 марта местные власти уведомят об этом комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС Подмосковья и после этого начнут процедуру вода режима ЧС. Волоколамск запросит дополнительные средства для более быстрой реакции на обращения людей, добавил Вихарев. По его словам, ситуация с полигоном «зашла слишком далеко».

«Есть критерии введения чрезвычайной ситуации. Критерии прописаны в нормативно-правовых актах, в постановлении правительства РФ и в приказах, зарегистрированных в Министерстве юстиции… То, что принято решение… о введении режима повышенной готовности, — это наиболее приемлемое и правильное решение, которое приняло руководство Волоколамского района. Все мероприятия, которые сопутствуют данному режиму, они будут осуществляться и уже осуществляются на территории муниципального образования», — возразил заявлению властей Полетыкин.

Также чиновник сообщил о частичном ограничении въезда и выезда с подмосковных свалок.

«Вопросы, связанные с планом действий в случае возникновения ЧС, а также связанные с ходом экстренной эвакуации, сейчас действительно уточняются», — сказал Полетыкин.

В главке также не видят необходимости в вывозе жителей Волоколамска в санатории и выдаче им индивидуальных средств защиты, передаёт «Интерфакс».

«Пока нет ни малейшего повода для того, чтобы даже в теории обсуждать вопрос о вывозе в санатории жителей города. Для этого нет никаких предпосылок, ситуация штатная, угрозы здоровью населения нет», — сказал представитель управления.

По его словам, концентрации вредных веществ в воздухе не превышены, распоряжений о раздаче людям средств индивидуальной защиты не было и «этот вопрос вообще не ставился».

Напомним, после того как 21 марта в Волоколамске несколько десятков детей пожаловались на плохое самочувствие, у местной больницы собрался стихийный митинг, на котором произошла потасовка с участием главы района. Через несколько дней губернатор Подмосковья, в сторону которого собравшиеся кидали снежки, уволил его.