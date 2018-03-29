Из-за нового выброса на мусорном полигоне в Волоколамске допустимая концентрация сероводорода превышена в 12 раз

На полигоне бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе произошёл новый выброс свалочного газа, предельно допустимая концентрация сероводорода превысила норму в 12 раз, сообщил ТАСС исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев.

«Превышение [предельно допустимой концентрации по сероводороду] было порядка 12-кратного. Сейчас МЧС готовит точную информацию. Понятно, что превышение временное, оно рассеется. Проблема возникла из-за безветрия, стоял штиль», — сказал Вихарев.

Он напомнил, что ранее власти предупреждали, что на полигоне возможны повторные выбросы до тех пор, пока не будет запущена система принудительной утилизации газа. Предполагается, что такая система заработает к 15 июня.

МЧС также предупреждало о неблагоприятных погодных условиях в Москве и Подмосковье 28-29 марта из-за безветренной погоды. На сайте МЧС эта информация первоначально была опубликована в разделе «Экстренные предупреждения», позже ведомство объяснило это технической ошибкой и опубликовало сообщение с извинениями.

Напомним, жители Волоколамского района несколько месяцев добиваются закрытия мусорного полигона «Ядрово» и жалуются на плохую экологическую обстановку. В марте, как сообщалось, после очередного выброса газа на полигоне за медицинской помощью обратились несколько десятков детей.