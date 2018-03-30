МЧС начало выдавать жителям Волоколамска респираторы и маски

МЧС начало выдавать жителям подмосковного Волоколамска средства индивидуальной защиты из-за вредных выбросов с мусорного полигона, пишет «Интефакс». Первая партия респираторов уже передана жителям, готовится закупка ещё одной партии.

С 30 марта в городе введён режим повышенной готовности, отметили в региональном управлении МЧС. В рамках режима повышенной готовности МЧС усилит мониторинг обстановки в городе и подготовит планы эвакуации. Вводить режим чрезвычайной ситуации в Волоколамске МЧС пока не стало.

С начала 2018 года в Волоколамске проходят акции протеста против местного мусорного полигона «Ядрово». Жители требуют закрыть свалку из-за вредных выбросов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв снял с должности главу Волоколамского района Евгения Гаврилова и пообещал в кратчайшие сроки решить проблему выбросов. Его преемник Андрей Вихарев 29 марта обещал, что в городе будет введён режим чрезвычайной ситуации.