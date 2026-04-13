Под Нижним Тагилом на железнодорожном переезде электропоезд столкнулся с иномаркой

В минувшую пятницу, 10 апреля, на регулируемом железнодорожном переезде в селе Покровское произошло ДТП. Как сообщает Госавтоинспекция Нижнего Тагила, по предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля Chery Tiggo, проезжая железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, создал помеху электропоезду из четырёх вагонов, следовавшему по маршруту № 7116 «Екатеринбург — Егоршино» с пассажирами. В результате произошло столкновение.

В результате ДТП водитель иномарки и его 51-летняя пассажирка, оба местные жители, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По факту ДТП назначено проведение проверки.