Планировавший бойню в школе подросток из Кушвы назвал произошедшее шуткой (ВИДЕО)

Один из двух 16-летних подростков из Кушвы, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ, части 2 статьи 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух и более лиц»), утверждает, что он просто шутил, пишет 66.ru.

«Во "ВКонтакте" мы переписывались с одним человеком насчёт теракта в школе. Но это всё было в шуточной форме. Я чисто поддерживал разговор, не знал, как отвязаться. Он поделился своей проблемой, я поделился своей. Это всё было в шуточной форме», — рассказал он.

По его словам, патроны, фото которых распространялись в соцсетях, были гильзами, которые он на память привёз со стрельбища ещё в 2014–2015 годах.

«Я не думал, о чём писал и говорил, сейчас осознаю свою вину, для меня это урок на всю жизнь», — подчеркнул подросток.

Напомним, в начале недели в соцсетях появилась информация о том, что двое подростков планировали устроить стрельбу в школе № 1 в Кушве или в Баранчинском электромеханическом техникуме. Молодые люди были незнакомы друг с другом, но состояли в группах, посвящённых «Колумбайну», и познакомились в соцсетях. Подростки собирались устроить массовое убийство и взрывы 2 сентября и рассматривали два варианта: нападение на школу или техникум. Как сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на друзей школьников, подозреваемые имели специальные перчатки для стрельбы, бронежилеты, а также гладкоствольное ружьё, пистолет и охотничье гладкоствольное ружьё ТОЗ-106.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что подобные дела находятся в подследственности СКР и ФСБ. В пресс-службе регионального управления СК от комментариев по-прежнему воздерживаются.