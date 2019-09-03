В Кушве двое подростков планировали устроить теракт в школе

В городе Кушва под Нижним Тагилом двое 16-летних подростков планировали устроить массовое убийство одноклассников в школе № 1 и Баранчинском электромеханическом техникуме. По информации АН «Между строк», с июня этого года молодые люди в интернете изучали историю движения «Колумбайн», интересовались поисками огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Террористический акт был запланирован на сентябрь, но был раскрыт сотрудниками правоохранительных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По словам источника в одной из школ города, ситуация обсуждалась на экстренном совещании директоров городских образовательных учреждений. В качестве одной из мер по профилактике подобных инцидентов на совещании предложили установку турникетов в школах города.

В пресс-службе СК по Свердловской области от комментариев воздержались.