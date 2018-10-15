Пинаев встретится со своими бывшими соперниками по выборам

Избранный сегодня глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев после голосования заявил журналистам, что намерен встретиться со своими бывшими соперниками. «За чашкой чая» Пинаев хочет обсудить с ними предвыборные программы и, возможно, что-то взять в разработку.

Напомним, в борьбе за главное кресло в тагильской мэрии изначально боролись шесть человек. Помимо Пинаева, общественник и блогер Илья Коровин (Илiя Тагильчанинъ), учитель гимназии № 18, руководитель Сообщества молодых педагогов Нижнего Тагила Данил Кукутин, сотрудник «Адвокатской конторы № 1» Юрий Черных, председатель нижнетагильского отделения «Партии роста» предприниматель Евгений Рохлин и руководитель общественной организации «Профсоюз юристов и правозащитников Свердловской области» Александр Усольцев. Перед вторым этапом выборов адвокат Черных отказался от участия в дальнейшей борьбе.

Самая эмоциональная и яркая предвыборная программа была у пенсионера Александра Усольцева. Сама программа, сказал Усольцев 5 октября выборной комисии, написана в духе Солженицина. Тагильчанин твёрдо убеждён, что с целью экономии депутатский корпус необходимо сократить до пяти человек, точно так же следует поступить с районными администрациями. Работа районных администраций — это также лишние расходы, сотрудники дублируют работу специалистов мэрии, уверен тагильчанин. Город, по мнению Усольцева, необходимо разделить на общины, коммуны для решения вопросов по месту жительства.

Илья Коровин (Тагильчанинъ) на защите программы заявил, что властям необходимо сотрудничать с местными талантливыми общественниками, многие из которых до сих пор не услышаны. Таковыми Коровин считает эко-активиста Андрея Волегова, журналиста Камилу Мориак, Андрея Батурина. Предлагает также организовать в школах шефство над учениками, чтобы избежать возникновения каких-то конфликтных ситуаций.

Учитель гимназии Данил Кукутин считает, что особенностью развития города в ближайшую пятилетку должна стать молодёжная направленность во всех сферах. Он предлагает создать лагерь для трудных подростков. По мнению Кукутина, создание строительных бригад из студентов позволит молодёжи зарабатывать в Тагиле, а также привлекать дополнительные средства в местный бюджет.

По мнению бизнесмена Евгения Рохлина, сейчас необходимо работать над повышением доходов населения. Рохлин считает, что необходимо организовывать новые современные производства, нужна реиндустриализация. Из-за стремительного развития информационных технологий, роботизации многие люди остаются без работы, и дальше ситуация будет только ухудшаться, уверен бизнесмен. Необходимо также благоустраивать городскую среду, настаивает Рохлин: во время прогулок по Гальянке с коляской и маленьким ребёнком он вынужден «преодолевать полосу препятствий».