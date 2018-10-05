Кандидаты на пост мэра Нижнего Тагила начинают защиту предвыборных программ. Онлайн АН «Между строк»

Сегодня кандидаты, претендующие на пост мэра Нижнего Тагила, проходят второй тур конкурсного отбора. В зале заседаний гордумы каждый из них выступит перед конкурсной комиссией с программой развития города на ближайшие пять лет. Конкурсная комиссия, которая состоит из представителей тагильской думы и представителей свердловского губернатора, будет оценивать, способны ли кандидаты осуществлять полномочия градоначальника. После этого комиссия озвучит имена людей, из которых рекомендует выбрать нового мэра. Финал выборов состоится 15 октября. В режиме онлайн-трансляции расскажем о выступлении каждого кандидата, как всегда обращая внимание на любопытные детали.