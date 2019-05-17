Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России оцифровал все трудовые книжки жителей страны, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минтруд. При этом законопроект о введении цифровых трудовых книжек на рассмотрение в Госдуму ещё не внесён. Это планируется сделать до конца июля, чтобы соответствующий закон вступил в силу с 2020 года. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в правительстве.

По мнению экспертов издания, многие предприятия малого бизнеса ещё не готовы к работе с цифровыми книжками, поэтому спешить с отказом от бумажных трудовых, по их мнению, пока не стоит. Данные могут быть утеряны при передаче в Пенсионный фонд или в дальнейшем при различных цифровых операциях. В связи с этим избавляться от бумажных трудовых в любом случае нецелесообразно.

Переход на цифровые книжки должен помочь работодателям избавиться от издержек, связанных с покупкой бланков, организацией их учёта и хранения, а также снизить риски возможной утери всех данных. Кроме того, можно будет назначать пенсии практически без участия человека.

Планируется, что в течение 2020 года система электронных трудовых книжек будет работать в тестовом режиме. Работодатели по новому законопроекту должны будут передавать сведения о своих сотрудниках в специальную систему Пенсионного фонда. В 2021 году это станет уже обязательным.