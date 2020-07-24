Патриарх Кирилл утвердил решение суда о лишении сана схиигумена Сергия

Патриарх Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии о лишении схиигумена Сергия (Романова) священнического сана, говорится в заявлении на сайте патриархии.

Патриарх подтвердил решение суда о признании Сергия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана.

«В решении Епархиального суда было отмечено, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея. Решением суда были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия (Романова)», — говорится в заявлении патриархии.

Таким образом, Сергий официально лишился сана схиигумена. Отметим, что глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в последние недели называет Сергия схимонахом.

Напомним, в мае, после высказываний схиигумена Сергия о коронавирусе и критике церковных властей, Екатеринбургская епархия временно отстранила священника от проведения церковных таинств и служб. Схиигумену поручили отправиться в скит, но он при поддержке казаков захватил основанный им Среднеуральский женский монастырь.

3 июля Сергия лишили сана схиигумена. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обвинил его в тщеславии и заявил, что его проповеди полны «глупостей, клеветы и лжи».

Кроме того, суд Верхней Пышмы назначил схиигумену Сергию штраф в размере 90 тысяч рублей за отрицание коронавируса.