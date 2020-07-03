В Екатеринбурге епархиальный суд лишил скандального схиигумена Сергия сана

Епархиальный суд Екатеринбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия, ранее запрещённого в служении, пишет E1.ru.

«Суд постановил признать схиигумена Сергия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов и извергнуть схиигумена Сергия из священного сана. Просить правящего архиерея обратиться с ходатайством к патриарху об утверждении об извержении из сана схиигумена Сергия. Во время разбирательств в суд стали поступать обращения очевидцев, утверждающих о жестоком обращении с детьми в монастыре. Суд выражает надежду, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование», — сказал митрофорный протоиерей Николай Малета, возглавлявший епархиальный суд.

Напомним, схиигумен Сергий в мае был запрещён в служении из-за радикальных взглядов на эпидемию коронавируса. Позже Сергия вызвали на церковный суд из-за того, что он ослушался патриарха Кирилла, а полиция усмотрела в одной из его проповедей признаки экстремизма.

После первого заседания суда схиигумен занял основанный им Среднеуральский женский монастырь и отстранил настоятельницу. В конце июня последователи Сергия избили приехавшую в монастырь съёмочную группу Ксении Собчак.