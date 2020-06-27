«Православные ваххабиты». В Среднеуральском женском монастыре сторонники опального схиигумена Сергия избили съёмочную группу Ксении Собчак

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что на её съёмочную группу напали в Среднеуральском женском монастыре, куда они приехали снимать фильм про схиигумена Сергия (Романова).

«На нас было совершено нападение в монастыре. Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова. Полиция вызвана», — написала она в своём телеграм-канале «Кровавая барыня».

Как пишет Znak.com, накануне Ксения Собчак приехала в Екатеринбург на церковный суд над схиигуменом Сергием, однако заседание отложили.

По данным E1.ru, в монастырь Собчак приехала с бывшей последовательницей опального схиигумена. В момент нападения они вместе шли на кладбище рядом с обителью.

«Три дня прихожане Среднеуральского женского монастыря меня уверяли, что они мирные православные люди. В последний день они показали своё истинное лицо. Православные ваххабиты, уголовники — наш водитель сказал, что они участвовали в событиях вокруг сквера. Втроём, как шавки, напали на меня, скрутили, вывихнули руку и разбили камеру. Пострадал и один из героев нашего фильма — на него тоже втроём напали. Мы вызвали полицию. Если после этого Росгвардия не разгонит этот православный Талибан, ДНР, который не подчиняется российским законам, то тогда я не знаю», — рассказал оператор съёмочной группы Сергей, добавив что нападавших было около 30 человек.

Напомним, конфликт схиигумена Сергия с Екатеринбургской епархией начался после публикации священником проповеди на YouTube, в которой он заявил, что во время пандемии не нужно закрывать храмы, а ситуация с COVID-19 специально срежиссирована для чипизации населения. После этого Сергию было запрещено проповедовать, но он не подчинился. По указу миторополита Кирилла схиигумена призвали к церковному суду. До его вердикта отец Сергий запрещён в служении, совершении таинств, лишён права ношения наперсного креста, а также отправлен в затвор на территорию Иоанно-Богословского мужского скита монастыря Царственных страстотерпцев, который расположен через дорогу от Среднеуральского женского монастыря. Кроме того, Сергию запретили принимать исповедь, совершать таинства и требы, «включая чин экзорцизма», постригать в монахи, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения митрополита.