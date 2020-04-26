Настоятель женского монастыря в Среднеуральске предал анафеме верящих в пандемию христиан и проклял тех, кто «посягает на закрытие храмов» (ВИДЕО) 

Настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Николай Романов) 24 апреля во время проповеди проклял тех, кто «посягает на закрытие храмов» из-за коронавируса. Также он подверг жёсткой критике представителей власти, запрещающих ходить в церковь во время пандемии и призвал своих прихожан «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку».

Отец Сергий уверен, что эпидемия коронавируса — выдумка властей, призванная отлучить людей от церкви. Также старец недоволен тем, что «народу божия предлагают общаться с богом по онлайну». Сергий считает, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», а «мирскую больницу ставят выше церкви, которая исцеляет все болезни». Он напомнил своим прихожанам, что «страшливые царства небесного не наследуют» и предал анафеме тех, кто верит в пандемию.

«Предлагаю страдающим старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающих русскому народу самоизоляцию, забыть Бога, запрещать ходить в храмы, выселить их по выбору в республику Биробиджан либо на остров Мартиника, или на остров Спиналонга. Смею уверить, что как только это произойдёт, закончится несуществующая эпидемия коронавируса в России. Кто посягает на закрытие храмов — да будет проклят он и весь его род», — заявил схиигумен.

Отец Сергий — основатель Среднеуральского женского монастыря и духовник многих известных россиян. Ранее он наставлял депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Известен своими неоднозначными высказываниями. В частности, после стрельбы у здания ФСБ на Лубянке схиигумен выступил с проповедью, в которой заявил, что «антихрист придёт из России» и «это будет двойник Владимира Владимировича Путина».

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