У здания ФСБ в Москве неизвестный открыл стрельбу из автомата, есть погибшие (ВИДЕО)

В Москве у главного здания ФСБ на площади Воровского неизвестный открыл стрельбу из автомата, сообщают телеграм-каналы Baza и «Подъём».

В городе введён план «Крепость». По данным канала Mash, в результате перестрелки погиб сотрудник ГИБДД, ещё один человек ранен. Канал 112 утверждает, что убиты трое сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО), информацию о троих погибших также дают «Известия». Агентство «Москва», в свою очередь, сообщает об одном погибшем.

Телеграм-канал 112 сообщает, что мужчина устроил стрельбу в приёмной ФСБ, после чего выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в здании.