Настоятеля женского монастыря в Среднеуральске лишили права проповедовать

Основателя Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Николая Романова), который в своей проповеди от 24 апреля проклял всех, кто посягает на закрытие храмов из-за пандемии коронавируса, лишили права проповедовать, со ссылкой на Екатеринбургскую епархию пишет «Интерфакс».

«Поскольку неоднократные вразумления священноначалия Екатеринбургской епархии относительно качества и содержания проповедей схиигуменом Сергием (Романовым) были проигнорированы, сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединённому образу жизни схимонаха», — сообщается на сайте епархии.

Там же подчёркивается, что «содержание выступлений указанного клирика», облачённых в форму проповеди, «не выражает позиций Екатеринбургской епархии».

Напомним, настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Николай Романов) 24 апреля во время проповеди проклял тех, кто «посягает на закрытие храмов» из-за коронавируса, подверг жёсткой критике представителей власти, запрещающих ходить в церковь во время пандемии, и призвал своих прихожан «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку».

Отец Сергий заявил, что эпидемия коронавируса — выдумка властей, призванная отлучить людей от церкви. Также старец недоволен тем, что «народу Божия предлагают общаться с Богом по онлайну». Сергий считает, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», а «мирскую больницу ставят выше церкви, которая исцеляет все болезни». Он напомнил своим прихожанам, что «страшливые царства небесного не наследуют», и предал анафеме тех, кто верит в пандемию.

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий, отметим, имеет богатую биографию. Известно, что ранее он был судим и отбывал срок в ИК-13 «Красная утка» как бывший сотрудник милиции. После освобождения принимал участие в строительстве храмового комплекса в урочище Ганина Яма, где в 1918 году пытались уничтожить останки расстрелянного в Екатеринбурге императора Николая II и членов его семьи. После этого возводил женский монастырь в Среднеуральске, который также посвящён Романовым.

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