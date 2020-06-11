Суд Верхней Пышмы рассмотрит дело против схиигумена Сергия

23 июня мировой судья судебного участка № 3 Верхней Пышмы рассмотрит административное дело по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, если эти действия лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно наказуемого деяния») в отношении схиигумена Сергия, со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда пишет Znak.com.

В суде добавили, что, если вина отца Сергия будет доказана, ему будет грозить штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД РФ по Свердловской области усмотрел в проповедях схиигумена Сергия (Николая Романова) признаки административного правонарушения по статье 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и передал материалы в отношении него в прокуратуру Верхней Пышмы для принятия решения. Проверка Центра «Э» в отношении схиигумена проводилась по заявлению жителя Екатеринбурга Михаила Томаткина, поводом стали видеопроповеди священника, где он говорил, что во время пандемии не нужно закрывать храмы, и утверждал, что вся ситуация с распространением коронавируса специально срежиссирована для чипизации населения.

Видео было опубликовано после того, как митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил схиигумену Сергию проповедовать за его неоднозначные высказывания, публикуемые в формате видеороликов на различных каналах православного толка в YouTube. После очередной проповеди на сайте Екатеринбургской епархии был опубликован указ митрополита Кирилла о том, что деятельность схиигумена Сергия рассмотрит епархиальный суд. До решения суда Сергий запрещён в служении, совершении таинств, лишён права ношения наперсного креста, а также отправлен в затвор на территорию Иоанно-Богословского мужского скита монастыря Царственных страстотерпцев. Кроме того, Сергию запретили принимать исповедь, совершать таинства и требы, «включая чин экзорцизма», постригать в монахи, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения митрополита.