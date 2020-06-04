Центр «Э» обнаружил признаки экстремизма в проповеди схиигумена Сергия

Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД РФ по Свердловской области обнаружил в проповеди основателя Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова) признаки административного правонарушения по статье 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Видеозапись, на которой священнослужитель проклинает закрывающих храмы во время пандемии коронавируса, проверил Уральский региональный центр судебной экспертизы.

Как пишет Е1.ru, материалы проверки направлены в прокуратуру Верхней Пышмы. Информацию о завершении проверки также подтвердил общественник Михаил Томаткин, который и подавал заявление в полицию по факту высказываний схиигумена.

«Лично я считаю, что отец Сергий просто основал свою авторитарную секту, прикрываясь РПЦ, такое в нашей стране не редкость, даже в том ролике можно проследить характерную для авторитарных лидеров манеру речи и жестикуляцию, так что неудивительно, что у него есть последователи. Но у меня не стояло цели преследовать ни его, ни его последователей, конечно, будет хорошо, если он прекратит свою деятельность по умножению мракобесия в нашей стране, но первоочередная цель — это посмотреть, как работают наши законы», — пояснил Томаткин.

Напомним, настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Николай Романов) 24 апреля во время проповеди проклял тех, кто «посягает на закрытие храмов» из-за коронавируса, подверг жёсткой критике представителей власти, запрещающих ходить в церковь во время пандемии, и призвал своих прихожан «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку».

Отец Сергий заявил, что эпидемия коронавируса — выдумка властей, призванная отлучить людей от церкви. Также старец недоволен тем, что «народу Божия предлагают общаться с Богом по онлайну». Сергий считает, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», а «мирскую больницу ставят выше церкви, которая исцеляет все болезни». Он напомнил своим прихожанам, что «страшливые царства небесного не наследуют», и предал анафеме тех, кто верит в пандемию.

После этого по решению Екатеринбургской епархии ему было запрещено проповедовать.

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий, отметим, имеет богатую биографию. Известно, что ранее он был судим и отбывал срок в ИК-13 «Красная утка» как бывший сотрудник милиции. После освобождения принимал участие в строительстве храмового комплекса в урочище Ганина Яма, где в 1918 году пытались уничтожить останки расстрелянного в Екатеринбурге императора Николая II и членов его семьи. После этого возводил женский монастырь в Среднеуральске, который также посвящён Романовым.