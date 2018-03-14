«Открытая Россия» заявила о выселении из московского офиса после визита силовиков

Владельцы офиса, арендуемого «Открытой Россией», попросили участников движения съехать до 16 марта, сообщил «МБХ Медиа» глава организации Александр Соловьёв.

По его словам, это произошло после того, как 13 марта к собственникам офиса пришли люди, назвавшиеся силовиками.

«Силовики пришли к собственнику помещения. Не предъявив документов, они психологически надавили на них. Затем представители собственника пришли сегодня к нам и попросили срочно съехать до 16 марта», — рассказал Соловьёв.

Соловьёв предположил, что они запугали владельцев помещения.

«Вы же всё понимаете, мы не хотим проблем», — процитировал он их слова.

Как сообщил Соловьёв «Медиазоне», ранее «Открытую Россию» уже просили покинуть другой московский офис — после обысков, прошедших в нём весной 2017 года.

В апреле 2017 года Генпрокуратура признала «нежелательными организациями» связанные с Михаилом Ходорковским британские структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Представители российского движения «Открытая Россия» заявили, что оно не связано с британскими НКО и не получает иностранного финансирования. Генпрокуратура пообещала, что признание британской организации «Открытая Россия» «нежелательной» не отразится на работе российского движения. Несмотря на это, вскоре в России были заблокированы сайты «Открытой России» и «МБХ-Медиа», а активистов несколько раз штрафовали за участие в деятельности «нежелательной организации».