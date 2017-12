Роскомнадзор заблокировал сайт «Открытой России»

Сайт «Открытой России» заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры, сообщается в Twitter организации.

Openrussia.org внесён в реестр сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России. Помимо этого, заблокированы сайты khodorkovsky.ru, «Открытых выборов» и «Открытого университета».

В Twitter «Открытая Россия» пишет, что некоторые провайдеры ещё не исполнили решение прокуратуры. Шеф-редактор «Открытой России» Сергей Простаков в комментарии «Дождю» рассказал, что причины блокировки сайта пока не ясны.

«Пока мы сами не знаем, ждём пресс-релиза от Генпрокуратуры», — сказал он.

По словам Простакова, никаких предупреждений организация в последние дни не получала. Главный редактор сайта Вероника Куцылло заявила «Медиазоне», что ничего экстремистского организация никогда не публиковала.

«Будем пытаться понять, что это и за что это», — прокомментировала она.

В своём Telegram-канале «Открытая Россия» отмечает, что 25 ноября в закон 15.3 «Об информации» добавили пункт, позволяющий без суда блокировать сайты нежелательных организаций.

«Так как прокуратуре не привыкать противоречить самой себе и путать нас с нежелательной лондонской, это может быть оно. Нам, конечно же, никто ничего не объяснял», — говорится в сообщении «Открытой России».

В апреле «нежелательными» в России были признаны британские OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, а также зарегистрированная в США Open Russia Institute of Modern Russia, Inc. При этом российская организация в реестр нежелательных не попала. «Открытая Россия» и британские структуры основаны экс-владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским, а американской организацией руководит его сын Павел.