От скамейки до каркасного дома. Как свердловские предприниматели объединились и решили создать в Нижнем Тагиле масштабный строительный технопарк 

В Нижнем Тагиле на территории бывшей мебельной фабрики на улице Трикотажников зарождается новый производственный проект. Предприниматели, которые много лет бок о бок работают на этих площадях, решили объединить производства в технопарк в сфере деревообработки и домостроения «Пролес». О том, как устроена работа первого технопарка в Нижнем Тагиле, рассказала директор управляющей компании технопарка Лилия Софина.

Технопарк — это территория, на которой объединяются научно-производственные и научно-исследовательские институты, деловые центры, учебные заведения, выставочные площадки, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица из разнообразных сфер деятельности. С 2004 года в Нижнем Тагиле на базе мебельной фабрики, которая работает с 1997 года, существует бизнес по деревообработке. За время его существования на территории работали предприятия по производству предметов из дерева и не только. Новый технопарк занимает 17,5 тысячи квадратных метров.

«Мы уже давно работаем вместе и поэтому решили, что будем пробовать создавать свой кластер. В Агентстве стратегических инициатив (АСИ) нам подсказали, что пока нам не хватает резидентов и территорий, и на данном этапе такая форма, как технопарк, подошла нам больше. Мы решили создать на территории фабрики, где уже много лет работаем, технопарк в сфере деревообработки и домостроения, куда потенциальный покупатель сможет прийти и приобрести всё для строительства в одном месте», — рассказывает директор управляющей компании технопарка «Пролес» Лилия Софина.

Как уточнила Лилия Софина, присвоение статуса технопарка позволяет получать предпринимателям региональные налоговые льготы и льготы по аренде земли. Сейчас на территории технопарка работает пять резидентов, которые дополняют друг друга и тем самым снижают себестоимость конечного товара. Недавно представители технопарка ездили на промышленный конгресс в Уфу, где свою работу представляли различные кластеры.

На территории Нижнетагильской мебельной фабрики всегда была деревообработка. В советские годы здесь делали парты для школ, во время Великой Отечественной войны — ящики для снарядов. Сегодня на этих легендарных площадях работает компания по деревообработке, где изготавливают всё: от штапиков и простой обработанной доски до сращённого бруса. Материал впоследствии идёт другому арендатору технопарка, который производит деревянные окна со стеклопакетами. Компания «Столяровъ и Плотниковъ» изготавливает окна, двери и порталы из бруса, которые берут здесь же. Сама Лилия называет это «финским вариантом», красивым и долговечным. Мастера делают заказы по индивидуальным размерам и предпочтениям.

«Мы на погрузчике из одного цеха деревообработки привозим в другой цех доску. Здесь и происходит экономия: мы не тратим много времени и денежных средств на логистику. Несколько метров — и товар уже у наших коллег», — отмечает Лилия Софина.

На территории технопарка есть компания по изготовлению модульных и каркасных домов «МоМоДом». Материалы также приобретаются рядом, на лесопилке. Среди тагильчан пока не так много заказов, в основном модульные и каркасные дома приобретают жители Екатеринбурга и близлежащих к нему посёлков, отмечают специалисты компании.

«Первые компании по производству модульных домов начали появляться примерно 10 лет назад. Сейчас их много, так как направление очень популярно. Модули для будущего дома, как правило, могут достигать ширины два метра, а их длина составляет не больше шести метров. Бывает, собираем дома всего из двух модулей. Перевозим их на манипуляторах, а на месте устанавливаем на готовый фундамент, затем за пару недель доделываем окна и кровлю», — рассказал Никита Ваганов, резидент технопарка, директор компании «МоМоДом».

На лесопилке также можно заказать малые архитектурные формы из дерева: бани-бочки, беседки и скамьи. Помимо деревообрабатывающих компаний, на территории технопарка действует известная далеко за пределами Свердловской области IT-компания iRidi, которая разработала собственную систему «умный дом».

«Это наша тагильская компания, которая занимается полным импортозамещением, так как электронику, схемы и корпуса — всё это они изготавливают сами. Сейчас их продукт полностью российский. Хоть это и IT-компания, но её продукт очень близок нам, ведь он связан с наполнением дома. Любая хозяйка за подобную систему скажет спасибо», — считает Лилия Софина.

В процессе деревообработки остаётся много отходов, но участники тагильского технопарка придерживаются концепции безотходного производства и пускают опилки и кору на изготовление топливных гранул на специальном оборудовании.

«Дерево — это сезонный товар. Самый высокий спрос приходится на весну и лето. Стройки стартуют в марте, но зимой тоже есть заказы, мы не уходим в минус, хотя обороты становятся ниже. Именно поэтому мы приобрели линию по производству пеллетов — топливных гранул, так как они очень хорошо продаются зимой», — говорит предпринимательница.

Почти за 20 лет работы у компаний, занимающих площади бывшей мебельной фабрики, сформировалась своя клиентская база. Заказы резиденты технопарка получают даже из Москвы, за пиломатериалом сюда приезжают фуры.

«Вообще деревообработка — бизнес сложный: ты должен сделать большую работу, чтобы получить приемлемую прибыль. Но с деревом интересно работать, потому что это живой материал. На территории мебельной фабрики осталось оборудование прошлых лет: сушки, пилорама. Мы это поддерживаем в рабочем состоянии, используем, а также закупаем новые агрегаты», — делится Лилия Софина.

Сейчас в технопарке ждут новых резидентов, которые смогут органично вписаться в сферу домостроения и дополнить уже существующие производства на территории фабрики. Чтобы стать частью технопарка, можно связаться с Лилией Софиной по телефону +7-982-663-96-97 или написать на электронную почту Lilisofina@mail.ru.