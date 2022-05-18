Осуждённый за воровство из бюджета замгубернатора Курганской области будет отбывать срок в ИК-13 Нижнего Тагила  

Бывшего замгубернатора Курганской области Сергея Пугина, осуждённого за злоупотребление полномочиями и взяточничество, перевели в исправительную колонию № 13 Нижнего Тагила. Об этом URA.RU сообщил источник, приближённый к силовым структурам.

«Пугина отправили отбывать наказание в колонию в Нижнем Тагиле. Там обычно содержат бывших представителей силовых структур и чиновников», — рассказал источник.

Адвокат экс-чиновника Олеся Бортникова подтвердила URA.RU, что на прошлой неделе Пугина отправили отбывать наказание в ИК-13, и рассказала, что в ближайшее время планирует подать кассационную жалобу на данный приговор.

Согласно материалам уголовного дела, в 2018–2019 годах Сергей Пугин действовал в сговоре с главой Шадринского района Владимиром Осокиным, а также его заместителем Вячеславом Розниным. Они изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика ООО «Мультипласт», который занимался строительством социальных объектов в Шадринском районе Курганской области.

Осуждённые решили создать видимость полного и своевременного освоения бюджетных денег, выделенных Курганской области из федерального бюджета по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». Бывшие чиновники достоверно знали о наличии невыполненных работ и непоставленном подрядчиком оборудовании по объектам строительства в сёлах Мальцево и Верхозино Шадринского района, но полностью всё оплатили.

Кроме того, следствие выяснило, что за оказание общего покровительства при выполнении подрядчиком муниципальных контрактов по указанной целевой программе в 2015–2018 годах Пугин получил взятку строительными материалами на сумму более 100 тысяч рублей от коммерческого директора ООО «Мультипласт» Михаила Третьякова.

Суд назначил Пугину 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штраф в размере около 1,9 миллиона рублей, а также лишил права занимать должности на государственной и муниципальной службе на срок 5 лет. 13 апреля 2022 года ему переквалифицировали обвинение со злоупотребления полномочиями на превышение полномочий. Тогда же ему смягчили приговор, снизив срок с восьми до семи лет колонии общего режима.