Осуждённые исправцентра ГУФСИН ИК-12 продолжают помогать детям через экологическую акцию «Крышки для малышки» от БФ «Живи, малыш»

В течение нескольких лет осуждённые, отбывающие наказание в виде принудительных работ в исправительном центре (УФИЦ) ИК-12, принимают активное участие в социально-экологической акции «Крышки для малышки» Благотворительного фонда «Живи, малыш». Эта инициатива, направленная на охрану природы и помощь детям с тяжелыми заболеваниями, для многих из них стала важной частью процесса социальной реабилитации.

В центре, где находятся 319 осуждённых, созданы благоприятные условия для систематического сбора пластиковых крышек. На каждом из трёх этажей здания размещены специальные контейнеры. Процесс организован таким образом, что крышки от бутылок с водой, соками, молочной продукцией и бытовой химией аккуратно собираются, сортируются и регулярно передаются организаторам акции. Это позволяет всем желающим присоединиться к проекту.

«Крышки для малышки» — благотворительная инициатива, основанная на простом и эффективном принципе. Пластиковые крышки, которые обычно воспринимаются как мусор, на самом деле являются ценным вторичным сырьём. Собранный пластик отправляется на перерабатывающие предприятия, а полученные средства направляются на оплату лечения, реабилитации и приобретение медицинских изделий для детей с тяжёлыми заболеваниями в Свердловской области. Таким образом, каждая крышка способствует спасению жизней.

УФИЦ ИК-12 уже не в первый раз участвует в этой акции. Осуждённые регулярно пополняют пункт сбора, демонстрируя стабильную поддержку проекта. Для участников акции это возможность показать, что даже в ограниченных условиях можно совершать добрые дела.

Акция «Крышки для малышки» в УФИЦ ИК-12 подчёркивает, что исправительная система может не только способствовать исправлению, но и восстанавливать социальные связи. Каждая собранная крышка вносит вклад в чистоту окружающей среды и помогает спасать детские жизни.