Организаторы Уральской биеннале ответили на претензии тагильской художницы, которая негативно высказалась о выставке в здании цирка

Организаторы Уральской индустриальной биеннале ответили на претензии тагильской художницы Алисы Горшениной и других активистов, которые выступили против проведения одного из проектов выставки в Екатеринбургском цирке.

Ранее Алиса Горшенина возмутилась тем, что одна из экспозиций биеннале пройдёт в цирке. По её мнению, цирк популяризирует насилие над животными и это не место для современного искусства. Такую точку зрения поддержали многие пользователи. Организаторы выставки только спустя несколько дней опубликовали в соцсетях биеннале официальный ответ на претензии общественности. В нём они заявили, что уважают мнение художников, но выбранную для выставки площадку менять не собираются.

«Цирк невозможно изъять из биеннале. И не только потому, что мы тратили свои силы и время, продумывая проект, — но и потому, что феномен цирка с давних пор прописан в российском искусстве, культуре и литературе. Мы не в ответе за устройство организации, сети и инфраструктуры Росгосцирка, но в наших силах критически осмотреть сложную историю 130 лет его существования — самим выбором мы предлагаем новый, альтернативный изначальному способ использования пространства», — отметили в пресс-службе биеннале.

Активистов такой ответ не устроил. По мнению тагильской художницы Алисы Горшениной, организаторы высказались лицемерно.

«Своим ответом организаторы биеннале лишь продемонстрировали, кому здесь принадлежит власть, они завуалировали в сложные языковые конструкции простую мысль: можем, конечно, обсудить, но мы ничего менять не будем. При этом они пишут, что готовы к диалогу, что является лицемерием. Лично я не буду участвовать в публичных дискуссиях во время проведения биеннале, потому что не вижу смысла: зачем что-то обсуждать, если одна сторона ничего не может изменить. Это не призыв к диалогу, а насмешка», — заявила художница «Афише МС».

Она добавила, что своего мнения относительно площадки не изменила. По словам Алисы, в цирке невозможно будет сделать прозрачное критическое высказывание, любое взаимодействие с цирком лишь привлечёт новых зрителей и популяризирует это место.

«В вопросах относительно цирка, в котором используют животных, нужно быть категоричным, иначе никто ничего не поймёт», — считает художница.