«Деятели культуры ныряют с головой в варварскую индустрию». Тагильская художница Алиса Горшенина призвала бойкотировать Уральскую биеннале, один из проектов которой пройдёт в цирке

Художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина отказалась от участия в шестой Уральской индустриальной биеннале из-за того, что одна из экспозиций пройдёт в Екатеринбургском цирке. По мнению Алисы, цирк популяризирует насилие над животными и это не место для современного искусства.

«Когда я впервые увидела эту новость, то сразу подумала, что эта инициатива долго не протянет, что сейчас всё художественное сообщество негативно отреагирует и это превратится лишь в небольшое недоразумение. Но время идёт, реакции нет… По всему миру запрещают цирки с участием животных, а мы докатились до того, что деятели культуры ныряют с головой в эту варварскую индустрию и делают вид, что всё в порядке. Какая цена за этим стоит, что такого может предложить биеннале, что человек переступает через собственную человечность?» — написала Алиса в своём Instagram.

Выставка современного искусства Уральской индустриальной биеннале в этом году будет проходить в Екатеринбурге на четырёх площадках: в Екатеринбургском цирке, бывшем здании кинотеатра «Салют», здании Главпочтамта и цехе автоматизированного механообрабатывающего производства Уральского оптико-механического завода.

«В сотрудничестве с цирком нет никаких плюсов: какими бы красивыми словами вы это ни прикрывали, вы поддерживаете то, что любой адекватный человек поддерживать не будет, и своими действиями лишь привлечёте новых зрителей, у которых, как и у вас, кажется, нет ни сердца, ни мозгов», — подытожила Алиса Горшенина.

В своём посте тагильская художница призвала коллег обратить внимание на проблему эксплуатации животных и попросить организаторов биеннале перенести выставку на другую площадку. Позицию девушки поддержали многие её подписчики и другие художники.

«Использовать Государственный Екатеринбургский цирк в качестве одной из площадок для биеннале современного искусства — равно поддерживать эту площадку и игнорировать масштабную, важную проблему прав животных», — написала в своём Instagram художница Лёля Нордик.

Организаторы Уральской индустриальной биеннале пообещали прокомментировать заявление тагильской художницы позже.

Уральская индустриальная биеннале современного искусства — один из крупнейших международных проектов в области современного искусства в регионах РФ.

В 2021 году биеннале пройдёт с 2 октября по 5 декабря в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Сатке, Асбесте, Полевском, Сысерти, Челябинске. Тема этого года вторит цитате из Екклесиаста — «Время обнимать и уклоняться от объятий» — и посвящена проблеме человеческого взаимодействия.