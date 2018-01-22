«Она сказала, что 50 слов из “первоклассницы” составить невозможно, а на следующий день принесла 162». Школа IQ 007 — о самых ярких результатах учеников за год работы в Нижнем Тагиле

Школа скорочтения и развития интеллекта IQ 007 отметила первую годовщину работы в Нижнем Тагиле. Сегодня в трёх филиалах школы обучаются 120 тагильчан. О самых ярких результатах учеников и скором запуске нового направления педагоги и руководство школы рассказали АН «Между строк».

«Открыв год назад первый класс на Гальянке, мы очень скоро поняли, что вместить всех желающих не получится», — говорит директор школы скорочтения и развития интеллекта в Нижнем Тагиле Екатерина Курбанова. Возник спрос в других районах Тагила, а поскольку группы должны быть небольшими, чтобы уделить внимание каждому ученику, решено было расширяться. Так появились дополнительные филиалы в центре города и на Вагонке.

«За первый год существования школы скорочтения и развития интеллекта IQ 007 в Нижнем Тагиле у нас уже есть десять выпускников по курсу скорочтения и шесть человек по курсу каллиграфии, — рассказала директор школы IQ 007 в Нижнем Тагиле Екатерина Курбанова. — Сегодня в наших школах успешно обучаются более 120 тагильчан. Ученики тагильской школы скорочтения — это очень позитивные детки, общительные, умненькие. Среди них больше, конечно же, учеников начального звена, вторые по количеству — это дошкольники, затем подростки и взрослые».

Нежелание учиться в школе, ненависть к домашнему заданию, проблемы с чтением и письмом, невозможность сконцентрироваться и запомнить большой объём информации — с этим каждый день приходят в школу IQ 007 в Нижнем Тагиле. И каждый день три педагога «перезагружают» головы своих учеников, открывая огромные возможности мозга. Основываясь на авторской обучающей системе, меняя каждые четыре минуты вид занятия, решая логические задачи, читая скороговорки, пересказывая книги, придумывая сказки и даже играя в игрушки, педагоги помогают десяткам тагильчан разогнать темп чтения в 2–5 раз, развить их память и раскрыть способности.

Елена Балясникова, педагог школы IQ 007 (ул. Дружинина, 47):

«Даша, 9 лет. Умница. За четыре месяца техника чтения выросла с 41 слова до 180 слов в минуту! Смысловая память — с 40% до 100%. А когда Даша своим бархатным голосом пересказывала сказку "Чёрная курица, или Подземные жители" Погорельского, вся группа влюбилась в это непростое произведение. Денис, 9 лет. Занимается три месяца, техника чтения выросла с 40 слов до 87 слов в минуту, смысловая память — с 50% до 100%. Ксюша, 7 лет. Пришла не читающая, на стадии изучения букв — путала буквы, сейчас читает 37 слов в минуту. Александра, 7 лет. Четыре месяца назад читала 17 слов в минуту, сейчас читает 48 слов в минуту».

Кристина Старкова, педагог школы IQ 007 (ул. Октябрьской революции, 44):

«Для меня самым главным достижением стало то, что дети добровольно начали брать книги в руки! Мне нравится, что наша техника скорочтения и развития интеллекта позволяет увлечь ребёнка в процесс учения, а если ребёнок понимает, как это интересно, в дальнейшем он будет достигать успеха в любой сфере. Ученики очень полюбили наши новшества, наши идейные вдохновители из города Златоуста постоянно совершенствуют программу обучения. Сейчас любимое у детей занятие — судоку, игры на активизацию лексикона, например, составьте из слова “первоклассница” как можно больше слов. Ученица Маша сначала считала, что 50 слов составить невозможно, однако на следующий день принесла 162 слова. В декабре мы провели с ребятами эксперимент: добросовестно выполняли домашнее задание нашей школы каждый день. К концу недели каждый из учеников получил от 30 до 50 слов плюсом на технике чтения. Это доказывает действенность методики. Все цели достижимы, стоит только захотеть».

Наталья Гнусова, педагог школы IQ 007 (ул. Юности, 2а):

«5-летняя Алиночка после четырёх месяцев обучения за одну минуту читает уже 27 слов. 13-летняя Света спустя три месяца обучения в нашей школе увеличила темп чтения более чем в два раза — со 150 до 364 слов в минуту. 7-летняя первоклассница Алина ходит к нам на занятия четыре месяца, и вот однажды она забыла выучить стихотворение, которое задали в школе. Прочитав его на перемене два раза, рассказала на отлично. И это тоже результат нашей совместной работы. То есть мозг ребёнка научился оптимизировать интеллектуальные ресурсы, изменил качество и скорость мыслительных операций».

«У наших педагогов, прошедших серьёзное обучение по уникальной методике, в арсенале огромное количество конкретных действенных методов в помощь деткам. На занятиях доводятся до навыка восемь методов запоминания образов, чисел, слов и их комбинаций, 14 методов работы с тестом, — отметила Екатерина Курбанова. — И, кстати, не стоит забывать, что, помимо огромных умственных, внутренних, так сказать, преобразований, у учеников во время занятий улучшается дикция и увеличивается скорость речи. Такая вот полная перезагрузка».

Приходят за «гибкостью ума» в школу IQ 007 и взрослые. В течение года они ходили на занятия и коллективами, и семейными парами. По словам Екатерины Курбановой, взрослых тагильчан уже удалось переубедить, что заниматься «прокачкой» своего мозга никогда не поздно, а напротив, очень нужно. Курс как раз и направлен на то, чтобы сделать мозг «гибким», научить его использовать весь потенциал в самых непростых жизненных ситуациях. Но из-за занятости «возрастных» учеников в школах IQ 007 не так много, как детей.

В наступившем году школа скорочтения и развития интеллекта в Нижнем Тагиле готовится к запуску нового направления — курса популярной сейчас ментальной арифметики.

«Обучение ментальной арифметике сейчас крайне популярно. Помимо обретения навыка быстрого счёта, этот курс прежде всего развивает умственные способности ребёнка, что является нашей главной задачей. Мы уже знаем все проблемы приходящих к нам деток: нарушено внимание, тяжело сосредоточиться, невозможно заниматься умственной деятельностью продолжительно. И ментальная арифметика, как и скорочтение, способна научить мозг работать быстро и с лёгкостью, используя для этого свои отличающиеся инструменты. Спрос на ментальную арифметику действительно резко увеличился, и мы планируем в ближайшее время на Гальянке открыть такой класс», — пояснила Екатерина Курбанова.

Знакомство со школой скорочтения и развития интеллекта IQ 007 для каждого ученика начинается с бесплатного индивидуального занятия, на которое можно записаться на сайте или по телефону 8-922-1111-551.

Информация на правах рекламы