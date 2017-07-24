«Уже поздно ломать свой мозг, я и дома сам смогу». Пять откровенных вопросов о школах развития интеллекта

Учёба ради учёбы сейчас никому не нужна, тем более занятым людям: им необходимо чётко понимать, куда и, главное, зачем взрослому человеку идти за новыми знаниями и навыками. И они вправе задавать самые неудобные вопросы перед тем, как потратить свои время и деньги. Агентство новостей «Между строк» и школа скорочтения и развития интеллекта IQ 007 подготовили ответы на такие вопросы.

Наверное, уже поздно ломать свой мозг?

Ломать точно ничего не нужно, а если создаётся такое впечатление – бегите из этой школы. Напротив, цель обучения хоть дошкольника, хоть взрослого в достойной школе развития интеллекта – не перенапрягать, а сделать мозг «гибким», научить его использовать весь потенциал быстро и с лёгкостью. Что для людей с серьёзной умственной нагрузкой является если не мечтой, то важным условием для успешной работы, бизнеса или учёбы в вузе. В первой в Нижнем Тагиле школе скорочтения и развития интеллекта IQ 007, которая с успехом «прокачивает» мозги тагильчанам всех возрастов, настаивают, что учиться не только никогда не поздно, но и взрослым такие занятия просто необходимы.

«Методика преподавания взрослым весьма отличается. Поскольку у людей умственного труда априори имеет место быть перенапряжение, мы слушаем в течение урока спокойную музыку, делаем акцент на расслабляющих упражнениях. Это совсем не значит, что всё занятие я ввожу людей в дзен. Дело в крайне продуманной программе, где множество заданий подобраны таким образом, что нагрузка поистине в радость, – рассказывает педагог Кристина Старкова. – И потом, согласитесь, иногда приятно ощутить себя ребёнком, вновь сесть за школьную парту. Именно в этом возрасте люди понимают, зачем они пришли, пары проходят на одном дыхании. Взрослые впадают в восторг, когда играют в игрушки и парные карточки».

Откуда взять время ещё и на учёбу?

Именно поэтому на школу скорочтения и развития интеллекта IQ007 нужно обратить внимание. Чтобы времени хватало на всё. Сколько вы тратите на прочтение одной книги? На то, чтобы сконцентрироваться? Чтобы вспомнить то, о чём забыли? На поиск единственно верного решения проблемы или задачи? Скорее всего, достаточно много. Поэтому пройти один курс обучения, чтобы научиться сокращать в разы все эти затраты, – отличная инвестиция, которая окупится сторицей.

Решать тесты всякие я и дома могу

Давайте начистоту. Этому не бывать. Сама обстановка дома располагает к делам домашним, общению с семьёй, отдыху, гостям и бесконечным хлопотам. Даже если получится закрыться от всех в ванной или предпочесть любимому фильму прилежное занятие, выйдет это примерно один раз, редко два.

«В классе школы развития интеллекта мучиться и уговаривать себя не нужно, педагог и специальные пособия уже всё предусмотрели. Задания сбалансированы таким образом, что задействуется не только левое полушарие мозга, но и правое, – рассказывает директор школы скорочтения и развития интеллекта IQ 007 в Нижнем Тагиле Екатерина Курбанова. – Плюс сама обстановка: положительный настрой, музыка, игры, небольшая компания максимум из четырёх учеников – это даже учёбой в прямом смысле сложно назвать. А результат между тем колоссальный».

Что я получу в конце обучения и зачем мне всё это?

«Приведу личный пример. Каждый педагог школы и сам проходит интенсивный курс обучения. После него я, например, научилась работать в любом шуме. Не бывает стопроцентной тишины, и я всегда очень мучилась от этого, – говорит Кристина Старкова. – Научилась делать акценты, что важно помнить, а что нужно сделать и забыть. Банальный бытовой пример: с лёгкостью по памяти передаю показания счётчиков. Ну и самое приятное – я наконец-то успеваю много читать, очень много читать. С начала февраля я прочла 37 книг».

«Мозг можно сравнить с мышцей, мышцей нашего внимания, памяти, мышления. Любую мышцу нужно тренировать. Если мы не держим в тонусе наше тело, то становимся неподъёмными, уставшими, чаще болеем. Так и с мозгом. Переставая тренировать его, подвергаем себя серьёзной опасности: забываем всё, что знали до этого, теряем навыки и увеличиваем риск возникновения печальных последствий, в том числе амнезии, маразма», – говорит директор школы Екатерина Курбанова.

Кто это всё придумал?

Авторская методика школы скорочтения и развития интеллекта IQ 007 создана Данилом Костроминым и Вадимом Хабировым. Первая школа открылась в Златоусте в 2009 году, она послужила началом для создания современной методики обучения взрослых и детей. В 2013 году авторами была запущена система франчайзинга. За 8 лет были открыты 250 школ в 136 городах России и странах бывшего СНГ, в которых обучились более 23 000 учеников. Главная задача – развить навыки усвоения информации (текстовой, слуховой, визуальной), которые остаются на всю жизнь. На занятиях ученики решают логические задачи, читают скороговорки, пересказывают прочитанные книги, тренируют память с помощью воображения и даже играют в игрушки. В итоге педагоги помогают увеличить темп чтения учеников от двух до пяти раз, развить их память и раскрыть способности.

В курсе обучения 72 урока, занятия проходят 2-3 раза в неделю. Урок для взрослых длится 80 минут, его первая половина посвящена скорочтению, вторая – развитию памяти и интеллекта.

Буквально несколько дней назад школа развития интеллекта объявила о расширении. Теперь своих учеников ждут классы по адресам: ул. Октябрьской революции, 44 (вход со двора) и ул. Дружинина, 47 (третий этаж).

Знакомство со школой скорочтения и развития интеллекта IQ 007 для каждого ученика начинается с бесплатного индивидуального занятия, на которое можно записаться на сайте или по телефону 8 (804) 333-80-07 (бесплатный звонок по всей России).

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Агентство новостей «Между строк»