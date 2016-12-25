Огромный неизвестный объект напугал жителей Нижнего Тагила и парализовал движение на центральных магистралях. Что это было? (ВИДЕО, ФОТО)

Сегодня вечером автомобильное движение в центре Нижнего Тагила парализовала колонна автотранспортных средств, перевозящих и сопровождающих крупногабаритный груз. Первые фото и видео гигантского объекта начали появляться в сети около 19:00. Версий у тагильчан была масса – от турбины самолёта до ракетной установки. По информации АН «Между строк», техника под контролем экипажей ДПС и аварийных служб очень медленно проследовала от проспекта Космонавтов по улице Фрунзе. Затем свернула на улицу Черных и движется в сторону Черноисточинского шоссе, попутно собирая за собой приличные пробки. Как рассказали нашему агентству в пресс-группе ММУ МВД «Нижнетагильское», груз имеет следующие габариты: восемь метров в высоту, шесть в ширину и тридцать пять метров в длину. В полиции уточнили, что перемещение негабаритного груза было заранее согласовано с правоохранительными органами.

Источники АН «Между строк» пояснили, что через Нижний Тагил таким образом транспортируется оборудование для ТЭЦ, которое к нашему городу по большому счёту не имеет никакого отношения: следует оно из Пермского края в Ирбит.

«Через город решили ехать, потому что груз не входит в мостовые проёмы на объездной дороге», – говорит собеседник агентства.

По данным ещё одного собеседника, груз направляется в Тобольск.

В сети нашлось одно упоминание похожего негабаритного груза. В сентябре грузовая компания на барже доставила его из порта в Санкт-Петербурге в Пермь.

«Погрузка оборудования выполнялась крановым методом. Перевозка негабаритного оборудования проходила по согласованному с заказчиком маршруту внутренним водным путём. Первым местом выгрузки перевозимого груза был порт в г. Пермь», – говорится в сообщении.

На момент написания заметки колонна находилась в районе кольца Челюскинцев – Черноисточинское шоссе.

Агентство новостей «Между строк»

Видео, фото: соцсети, stagila.ru