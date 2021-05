Один из крупнейших новостных сайтов Беларуси Tut.by заблокирован

Сайт белорусского портала Tut.by перестал открываться с территории Беларуси — некоторые провайдеры показывают заглушку о блокировке, пишет издание «Наша Нива». О блокировке домена также сообщил в Facebook соучредитель издания Кирилл Волошин. По данным сайта Is It Down For Everyone Or Just Me, сайт недоступен не только из Беларуси.

Белорусское министерство информации подтвердило блокировку ресурса — в ведомстве пояснили, что причиной блокировки стало размещение материалов незарегистрированного фонда солидарности BYSOL.

«В соответствии со статьёй 38 Закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию», — говорится в сообщении министерства.

Ранее в офис Tut.by и к его редакторам пришли силовики из Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси, они также пришли в офис компании Hoster.by. В Комитете госконтроля сообщили, что, по версии следствия, издание получило выручку, «не обусловленную деятельностью, разрешённой для резидентов Парка высоких технологий».

«В результате необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинён ущерб в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Против руководства портала возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 УК РБ).

Кроме того, журналисты, приехавшие к минскому офису Tut.by, перестали выходить на связь — это фотограф Onliner Александр Чернухо, Артём Майоров из газеты «Белорусы и рынок», Дарья Бурякина из Tut.by и Елена Довнар из «Белсата», также на связь не выходит вдова основателя Tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская.

Tut.by — крупнейшее независимое белорусское СМИ, активно освещающее акции протеста против президента Александра Лукашенко. По данным SimilarWeb, это пятый по популярности ресурс в Беларуси — в апреле у него было больше 80 миллионов посещений.

В декабре суд лишил Tut.by статуса СМИ, посчитав, что «недостоверная информация» в материалах может нанести вред государственным интересам. Журналисты отметили, что Мининформ вынес предупреждение по поводу трёх материалов из более четырёх тысяч, вышедших за несколько месяцев.