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31 Июл 2017 16:35 | Метки: Новости Нижнего Тагила

Обновлённый SKODA RAPID ждёт вас в Европа Авто Тагил

В прошлые выходные в автоцентре Европа Авто Тагил прошла презентация обновленного ŠKODA RAPID.  Теперь обновлённый ŠKODA RAPID отвечает запросам самых продвинутых пользователей. Информационно-развлекательные системы Swing и Amundsen могут быть дополнены системой SmartLink+, обеспечивающей принципиально новый уровень интеграции автомобиля с вашим смартфоном или планшетом (Android и iOS). В частности, если мобильное устройство имеет выход в интернет, вы получите возможность прокладывать маршруты по онлайн-картам с учётом текущей дорожной обстановки. Естественно, что разговоры в режиме громкой связи по телефону, а также доступ к SMS и контактам остаются доступными, как и при стандартном подключении по каналу Bluetooth, предлагаемому для ŠKODA RAPID.

Безопасность: На RAPID может быть установлено до шести подушек безопасности. В корпусах боковых зеркал стандартно устанавливаютсяповторители сигнала поворота (этот стильный элемент служит безопасности), опционально предлагаются датчики парковки спереди и сзади, камера заднего вида с омывателем (парктроник и камера позволяют избегать мелких аварий) и система распознавания усталости водителя, которая оценивает состояние человека по тому, как он обращается с рулём. Уставшего водителя выдают характерные движения.

Моторы:

Для ŠKODA RAPID предлагаются современные моторы, которые отличаются низким потреблением топлива и, как следствие, небольшим уровнем выбросов.

ŠKODA RAPID доступен для заказа и тест-драйва в автоцентре Европа Авто Тагил!

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Европа Авто Тагил, официальный дилер ŠKODA

+73435 471 201, www.europa-auto-nt.ru

Черноисточинское шоссе, 68/1

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