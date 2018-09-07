«Обещал посадить на два года». У Николая Коляды требуют миллион рублей за ДТП

Известный уральский режиссёр и драматург Николай Коляда получил повестку в Кировский районный суд Екатеринбурга. Год назад драматург попал в ДТП, и теперь другой участник аварии, получивший травмы, требует у Коляды миллион рублей.

Renault Duster режиссёра столкнулся с Hyundai Santa Fe на Сибирском тракте. Пассажир «корейца» Кирилл Генералов получил травму. Николай Коляда признал вину, добровольно оплатил потерпевшему лечение, что в ходе следствия признано смягчающим обстоятельством. Но этого Генералову показалось мало — он требует от Коляды один миллион рублей и публичных извинений. Уголовное дело на Коляду всё-таки завели, режиссёр обвиняется в нарушении ПДД и причинении тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности (часть 1 статьи 264 УК РФ). Первое заседание состоится 10 сентября.

«Год назад произошла авария. Мою машину разбили вдрызг. Год шло следствие. Я ходил, как на работу, к следователю раз в неделю. Три тома бумаг. Четыре экспертизы. Одна была в мою пользу, что я не виноват, а ещё три — что я виноват. Потерпевшему я заплатил 200 тысяч. Мне его жалко, хотя он всего десять дней пролежал в больнице. Потерпевший говорит, что ему мало этих денег. Что ему нужен миллион. А ещё публичные извинения. Хотя по телефону он материл меня и обещал посадить на два года, если я ему не дам полтора миллиона. Сейчас он требует миллион», — написал Коляда на своей странице во «ВКонтакте».

Известный режиссёр попросил своих подписчиков поддержать его на суде. Заседание пройдёт 10 сентября в 14:00 в Кировском суде Екатеринбурга (Бажова, 31а).