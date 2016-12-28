NYT: Российские чиновники подтвердили существование системы приёма допинга

Главы сразу нескольких спортивных ведомств впервые признали, что в России существует целая система приёма допинга, утверждает The New York Times. В своих доводах газета ссылается на исполняющую обязанности главы Российского антидопингового агентства Анну Анцелиович. Она якобы назвала масштабное применение запрещённых препаратов российскими спортсменами перед Олимпиадой в Сочи «институциональным сговором». Однако подчеркнула, что руководство страны не принимало в этом участия.

«С моей точки зрения, как бывшего министра спорта, президента Олимпийского комитета – мы сделали много ошибок», – приводит The New York Times слова главы Независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России Виталия Смирнова.

Арбитр Спортивного арбитражного суда Виктор Березов также заявил газете, что система допинга «сломана».

«Хорошо, что в распоряжении ВАДА оказался Родченков. Возможно, в Китае, Лондоне и где угодно могут случиться ровно те же вещи», – говорит Березов.

Смена политики в отношении доклада о применении российскими спортсменами допинга может быть обусловлена попыткой чиновников договориться со спортивными регуляторами, отмечают эксперты.

Напомним, глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен представил в Лондоне 9 декабря вторую часть доклада, в котором утверждалось, что свыше тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами.

После публикации первого скандального доклада легкоатлетов из России не пустили на Олимпиаду-2016, а на Паралимпиаде Россия не была представлена вовсе. После публикации второй части международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принимавших участие в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Также в МОК заявили, что будут перепроверены все пробы российских спортсменов, выступавших в Сочи-2014, Лондоне-2012 и Ванкувере-2010.

Агентство новостей «Между строк»