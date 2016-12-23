МОК перепроверит все пробы российских спортсменов с трёх Олимпиад

Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принимавших участие в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, сообщает пресс-релиз МОК. Канадский правовед, работавший над докладом по заданию Всемирного антидопингового агентства, установил, что на этих пробах есть следы вскрытия.

Кроме того, в МОК заявили, что будут перепроверены все пробы российских спортсменов, выступавших в Сочи-2014, Лондоне-2012 и Ванкувере-2010.

Президент России Владимир Путин сегодня на пресс-конференции сказал, что в преследовании российских атлетов за употребление допинга есть политическая составляющая. Он отверг утверждение Ричарда Макларена о существовании в России государственной допинговой программы.

9 декабря Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинге в России. В частности, в нём рассказывается о подмене проб во время Олимпиады в Сочи, а также о системе сокрытия приёма допинга при подготовке к Олимпиаде.

После этого стало известно, что Международная федерация бобслея лишила Сочи права принять чемпионат мира.

Агентство новостей «Между строк»