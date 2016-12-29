Владимир Путин распорядился вывести часть войск из Сирии

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о сокращении группировки российских войск в Сирии. Об этом пишет Reuters.

О возможности вывода части российского котингента из Сирии заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. По его словам, для этого созданы все необходимые условия.

Также Владимир Путин в ходе встречи с Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым сообщил о достижении окончательных договорённостей по прекращению огня в Сирии и готовности властей и оппозиции начать мирные переговоры.

«Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали», – цитирует Путина «Интерфакс».

По словам президента, уже подписаны три документа: соглашение между сирийским правительством и вооружённой оппозицией о прекращении огня, заявления о готовности начать мирные переговоры, а также комплекс мер по совместному контролю за режимом перемирия.

Напомним, режим прекращения огня вводится с полуночи 29 декабря. Гарантами перемирия выступают Россия и Турция. Режим прекращения огня не будет распространяться на «Исламское государство», «Фронт ан-Нусру» и другие связанные с ними группировки.

Агентство новостей «Между строк»