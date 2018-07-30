Новосибирского учёного Алексея Темирёва обвинили в передаче секретных сведений Вьетнаму

Арестованного за госизмену 64-летнего учёного из Новочеркасска Алексея Темирёва обвинили в передаче секретной информации Вьетнаму, со ссылкой на его адвоката Анну Полозову пишет РБК.

По словам адвоката, Темирёва обвиняют в том, что он передал информацию об оборудовании, которое разрабатывал вместе с аспирантом из Вьетнама. Полозова утверждает, что якобы секретная информация из уголовного дела учёного «есть в открытом доступе, в книжке, которая есть в каждой библиотеке».

Темирёва задержали 18 июля, он сам пришёл к сотрудникам ФСБ по другому делу — чтобы проверить на секретность документы, которые он собирался передать в одну из российских компаний. Сейчас учёный находится в СИЗО «Лефортово».

«В его сердце стоит стент, у него грыжа, язва желудка. Состояние очень тяжёлое. Сейчас собираем медицинские документы, потому что ему необходима операция», — рассказала адвокат.

Темирёв — сотрудник конструкторского бюро ИРИС («Интеллектуальные робастные интегрированные системы»).

В последнее время стало известно сразу о нескольких возбуждённых в России уголовных делах о шпионаже и государственной измене. Самые резонансные из них — дело сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, который якобы передавал секретную информацию одной из стран НАТО, и дело топ-менеджера «Интер РАО ЕЭС» Карины Цуркан, якобы работавшей на молдавскую разведку.