Сотрудника «Роскосмоса» обвинили в утечке данных о гиперзвуковом оружии

Научный сотрудник ЦНИИмаш 74-летний Виктор Кудрявцев, арестованный по делу о госизмене, обвиняется «в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО», со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет «Коммерсантъ». Сам учёный свою вину не признаёт.

По версии следствия, сведения, полученные от Кудрявцева, были переданы спецслужбам НАТО. Материалы, с которыми была связана работа научного сотрудника в ЦНИИмаше, имеют прямое отношение к закрытой тематике «гиперзвуковых потоков», использовавшихся в числе прочего в оборонных проектах по линии корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Арест Кудрявцева, по словам источников газеты, стал результатом многомесячной работы ФСБ.

В рамках уголовного дела проверяются, по некоторым данным, ещё 12 человек, но обвинения никому из них не предъявлены.

Об арестованном по делу о госизмене сотруднике ЦНИИмаш Викторе Кудрявцеве 22 июля сообщили члены ОНК, обнаружившие его в СИЗО «Лефортово». Позже «Роскосмос», в состав которого входит ЦНИИмаш, подтвердил факт ареста Кудрявцева, не став раскрывать другие подробности.

Виктор Кудрявцев — ведущий сотрудник ЦНИИмаш, автор многочисленных научных публикаций и лауреат правительственной премии, один из учёных, подписавших в феврале 2017 года открытое письмо президенту РФ с просьбой о помиловании Владимира Лапыгина, другого сотрудника ЦНИИмаш, приговорённого к семи годам колонии строгого режима за госизмену. 77-летний Лапыгин из колонии освобождён не был.