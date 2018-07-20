«Коммерсантъ» сообщил об обысках на предприятиях «Роскосмоса» по делу о госизмене

ФСБ начала обыски у сотрудников Центрально-научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) и в Объединённой ракетно-космической корпорации (ОРКК), со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет «Коммерсантъ». Уточняется, что обыски проводятся по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ), связанной с передачей сведений о российских гиперзвуковых проектах иностранным спецслужбам.

В расположенном в Королёве ЦНИИМаше обыски идут в нескольких кабинетах сотрудников, в ОРКК — в кабинете директора исследовательско-аналитического центра ОРКК Дмитрия Пайсона.

Руководитель пресс-службы «Роскосмоса», к которому относится ЦНИИМаш, подтвердил эту информацию. По его словам, гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин дал указание службе безопасности оказывать максимальную поддержку следственным органам.

По данным газеты, в рамках возбуждённого дела оперативники проверяют информацию о причастности должных лиц к намеренной передаче данных под грифом «совершенно секретно» о российских гиперзвуковых проектах иностранным спецслужбам. Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИМаша, с которыми Пайсон поддерживал тесный контакт, уточнил знакомый с материалами ФСБ источник издания.