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26 Янв 2017 21:01 | Метки: Новости Нижнего Тагила

Носов заявил о пропаже партийного архива тагильских единороссов

В Нижнетагильском отделении «Единой России» обнаружили пропажу партийной документации за 2015-2016 годы. Об этом сегодня, 26 января, на заседании политсовета местной партячейки сообщил её секретарь, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

«Документация за 2015-2016 годы не обнаружена. Жёсткие диски с персональными данными исчезли. Мы с юристами проконсультируемся, что нужно делать в таких ситуациях в рамках закона. Чтобы ничего личного не было, но было всё правильно, потому что это слишком серьёзные вещи, чтобы с ними шутить», – заявил Носов.

Бывшего секретаря нижнетагильского отделения ЕР Александра Маслова новость о пропаже партийной документации застала врасплох.

«Я вообще не в курсе этой ситуации, ничего не пропадало, не должно было пропасть, на мой взгляд, потому что такой цели ни у кого не было. Когда Сергей Константинович стал руководителем местного отделения, я в том числе работал на то, чтобы у местного отделения были самые высокие результаты. Меня сегодня не было на политсовете. Но если у кого-то какие-то вопросы по поводу документации возникали, они могли их задать мне, как руководителю исполкома. С Сергеем Константиновичем мы виделись сегодня и вчера, но никаких вопросов он мне не задал. Ну, не может же такого быть, если что-то пропало, и товарищи, у которых возникли вопросы, не обратились ко мне – я был руководителем пять лет», – отметил Маслов.

Член Высшего совета партии власти Сергей Носов был назначен секретарём местного отделения «Единой России» в начале августа, в разгар предвыборной кампании в Госдуму и Заксобрание. До этого отделением руководил спикер гордумы Александр Маслов. На сегодняшний день в Нижнем Тагиле в партии числятся 4624 человека.

Агентство новостей «Между строк»

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