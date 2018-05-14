НКО потребовали от парламента вывести лекарства и медтехнику из-под контрсанкций

Некоммерческие организации, занимающиеся помощью больным, направили спикерам обеих палат парламента письмо с требованием не допустить попадание лекарств и медтехники в список товаров, запрещённых к ввозу из-за санкций, пишет «Коммерсантъ». Среди подписавшихся под обращением — представители фонда Константина Хабенского, фондов «Подари жизнь», «Дети-бабочки», «Галчонок» и «Вера».

НКО опасаются возможности запрета на ввоз из США и других стран «технологического оборудования», так как в этот перечень могут попасть аппараты искусственной вентиляции лёгких и искусственного кашля, которые «портативностью и неинвазивностью разительно отличаются от российских аналогов».

«В случае запрета на импорт указанных аппаратов исчезнет возможность качественно проводить неинвазивную вентиляцию лёгких у пациентов с острой и хронической дыхательной недостаточностью. И дети, которые могли бы жить дома, расти и развиваться, окажутся в буквальном смысле прикованными к палате реанимации», — говорится в письме.

Фонды также обеспокоены возможностью распространения ограничений на расходные материалы. НКО отмечают, что атравматические перевязочные материалы, которые производят за рубежом, «жизненно необходимы пациентам с буллёзным эпидермолизом».

«Имеющиеся в России перевязочные материалы ни при каких обстоятельствах не могут быть использованы для симптоматического лечения буллёзного эпидермолиза», — подчёркивается в обращении.

Список запрещённых к импорту товаров должен быть разработан правительством в рамках поправок, которые сейчас рассматриваются в парламенте. Ранее в Госдуме пообещали, что ко второму чтению законопроекта речи о прямом запрете лекарств и медицинского оборудования там идти не будет, однако авторы письма полагают, что возможность наложения ограничений не даёт гарантий и что медицинские изделия всё же могут попасть под запрет.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в комментарии «Коммерсанту» заявил, что сенаторы не обсуждали коллегиально поправки, представленные в Госдуме.

«Без изучения конкретных параметров нуждаемости нашего рынка и наших больных, особенно редкими орфанными заболеваниями, решение по сокращению приобретения лекарственных препаратов принимать нельзя», — сказал Рязанский.

Он отметил, что что сенаторы ожидают от Госдумы «именно такого подхода».