Нижний Тагил готовится к «прогулке» 23 января

Штаб Алексея Навального в Екатеринбурге анонсировал на 23 января массовое уличное шествие в поддержку оппозиционного политика. «Прогулка» в этот день готовится и в Нижнем Тагиле. В соцсети «ВКонтакте» 19 января появилась группа, участники которой хотят «прогуляться» в субботу от здания ТЦ «Александровский пассаж» до драмтеатра. В комментариях к постам и беседе сообщества публика буквально через несколько часов от конструктивных объявлений перешла к взаимным оскорблениям и провокациям, через сутки создатели паблика закрыли беседу и прекратили всякую активность. В это же время в телеграме неизвестные создали профильный чат, в котором уже около 250 участников. Администраторы канала просят потенциальных участников «прогулки» брать с собой горячий чай, тепло одеваться и оставить все опасные предметы (ножи, средства самозащиты) дома.

Мы сделали запрос в адрес координатора штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько с просьбой прокомментировать инициативу тагильчан. На момент публикации заметки ответ не был получен.

Отметим, что администрация паблика «Команда Навального | Нижний Тагил» заявила о своей непричастности к организации «прогулки» и предложила встретиться в Екатеринбурге.

Редакция АН «Между строк» предупреждает, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях грозит административной или даже уголовной ответственностью. А также не призывает участвовать в них.