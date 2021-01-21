Нижний Тагил готовится к «прогулке» 23 января

Штаб Алексея Навального в Екатеринбурге анонсировал на 23 января массовое уличное шествие в поддержку оппозиционного политика. «Прогулка» в этот день готовится и в Нижнем Тагиле. В соцсети «ВКонтакте» 19 января появилась группа, участники которой хотят «прогуляться» в субботу от здания ТЦ «Александровский пассаж» до драмтеатра. В комментариях к постам и беседе сообщества публика буквально через несколько часов от конструктивных объявлений перешла к взаимным оскорблениям и провокациям, через сутки создатели паблика закрыли беседу и прекратили всякую активность. В это же время в телеграме неизвестные создали профильный чат, в котором уже около 250 участников. Администраторы канала просят потенциальных участников «прогулки» брать с собой горячий чай, тепло одеваться и оставить все опасные предметы (ножи, средства самозащиты) дома.
Мы сделали запрос в адрес координатора штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько с просьбой прокомментировать инициативу тагильчан. На момент публикации заметки ответ не был получен.
Отметим, что администрация паблика «Команда Навального | Нижний Тагил» заявила о своей непричастности к организации «прогулки» и предложила встретиться в Екатеринбурге.
Редакция АН «Между строк» предупреждает, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях грозит административной или даже уголовной ответственностью. А также не призывает участвовать в них.
- Алексей Навальный был арестован на 30 суток Химкинским городским судом на следующий день после возвращения в Россию. Несколько дней назад УФСИН по Москве предупредила, что предпримет все необходимые меры для задержания оппозиционера, который, по их мнению, нарушил условия испытательного срока, назначенного ему ещё по делу «Ив Роше». После он призвал своих сторонников выйти 23 января на улицы своего города. Сторонники Навального сообщают о намерении «выйти погулять» и «покормить голубей», не говоря о массовых протестных акциях.
- Накануне Роскомнадзор потребовал от «ВКонтакте» и TikTok удалять призывы к участию подростков в «противозаконных массовых мероприятиях». Ведомство также попросило соцсети и другие ресурсы не допустить распространения подобной информации. В свою очередь Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать «в незаконных акциях 23 января».