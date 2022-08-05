«Никто ничего массово не скупал». В «Читай-городе» опровергли заявление «Справедливой России» о покупке всего тиража книг ЛГБТ-тематики в Нижнем Тагиле, а в РПЦ считают, что эсеры нечестно использовали их в предвыборной борьбе

В магазине «Читай-город» в ТЦ «Кит» опровергли информацию о массовой скупке ЛГБТ-литературы представителями «Справедливой России». Как пояснила АН «Между строк» заместитель директора торговой точки Светлана, среди клиентов не было желающих купить весь имеющийся в наличии тираж книг о нетрадиционных отношениях.

«У нас подобная литература находится в закрытом доступе, ограничения везде стоят 18+, в плёнку запечатано. Таких книг сейчас много. Если книгу хотят купить подростки, то они должны быть с родителями, — говорит Светлана. — Мы слышали о подобных провокациях в магазинах сети в других городах нашей страны, однако у нас ничего такого не происходило и никто ничего массово не скупал. А если будут какие-либо провокации, мы просто вызовем полицию».

Накануне, 4 августа, на личной странице во «ВКонтакте» представителя «Справедливой России» Александра Соловьёва появился пост о том, что все скупленные эсерами книги по ЛГБТ-тематике были переданы отцу Геннадию в храм Александра Невского.

Ранее члены партии «Справедливая Россия» в Нижнем Тагиле заявили, что они якобы скупили всю имеющуюся в наличии литературу, связанную с ЛГБТ-тематикой, чтобы потом сжечь. По словам представителей СР, инициатива убрать с полок книжных магазинов литературу, пропагандирующую нетрадиционные семейные отношения, принадлежала представителям Нижнетагильской епархии РПЦ. Уточнялось, что под прицел эсеров попали все точки сети «Читай-город» в Нижнем Тагиле.

Как рассказал АН «Между строк» настоятель храма Александра Невского отец Геннадий, РПЦ хоть и печётся о моральном облике граждан, но никогда не выступала с инициативой сжигать книги.

«Мы давно боремся с этим (ЛГБТ-пропагандой. — Прим. ред.), церковь всегда стояла на границе, на защите института семьи и моральных ценностей. В борьбе за души, за нравы, за культуру, за традицию. Это информационная культурно-духовная война, — говорит отец Геннадий. — Она деструктивна и может влиять на неокрепшие умы и души молодёжи, которая ещё не определилась со своим путём».

По словам отца Геннадия, инициаторами этой истории были общественно-молодёжное движение «Гвардия» и представители партии «Справедливая Россия». На данный момент несколько экземпляров провокационной литературы просматривается и тщательно изучается служителями храма Александра Невского. При необходимости будет составлено обращение в прокуратуру.

«Озабоченность, я считаю, актуальная, — отмечает отец Геннадий. — Сейчас как никогда мы должны иметь какой-то контроль над литературой, которая пропагандирует разврат и направлена против семьи и традиционных ценностей».

По словам отца Геннадия, сжигать книги никто не собирался. Их оставят для образца и «примера того, как в наше время происходит растление и пропаганда молодёжи».

Как сообщает портал 66.ru со ссылкой на представителя Нижнетагильской епархии, он предполагает, что «Справедливая Россия» нечестно использовала церковь перед выборами в гордуму Нижнего Тагила.