В Нижнем Тагиле члены «Справедливой России» скупили все книги «с ЛГБТ-пропагандой», чтобы сжечь

В Нижнем Тагиле представители партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» выкупили из сети магазинов «Читай-город» все имеющиеся в наличии книги, рассказывающие о нетрадиционных отношениях, сообщает ИА «Реальный Тагил»

Скандал начался месяц назад с жалобы тагильчанки, которую возмутил факт продажи в книжном магазине литературы с ЛГБТ-тематикой. Речь шла о книгах «Лето в пионерском галстуке» (18+), «Дни нашей жизни» (18+), «Река моих сожалений» (18+). По мнению эсэров, такие произведения представляют угрозу для морального облика несовершеннолетней молодёжи Нижнего Тагила, поэтому от них следует избавиться кардинальным способом — сжечь.

ИА «Реальный Тагил» со ссылкой на представителей СР уточняет, что инициатива убрать с полок книги принадлежала Нижнетагильской епархии, но там ИА «Все новости» заявили, что не имеют отношения к этой политической акции. Теперь священники ищут людей, которые могли распространить дезинформацию.

«Мы думаем, что после этого новых завозов и продажи подобной литературы больше, по крайней мере в открытую, не будет, — заявил АН “Между строк” представитель партии “Справедливая Россия” Александр Мишин. — С нами работает как Нижнетагильская епархия, так и патриотические движения, от имени которых будут составляться обращения в прокуратуру по поводу данных материалов. В ближайшее время мы планируем проехать по оставшимся книжным магазинам, докупить последние экземпляры, а после принимать решение о дате утилизации. Место пока не выбрано — возможно, это будет крематорий, чтобы было проще всё это закинуть разом и сжечь».

В пресс-службе книжных магазинов «Читай-город» АН «Между строк» оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. В справочной сети «Читай-город» ИА «Все новости» рассказали, что романы можно приобрести как через интернет-магазин, так и в городских точках продаж. Уточняется, что издания запечатаны в плёнку, имеют маркировку 18+, а на кассе покупателя просят предъявить паспорт.