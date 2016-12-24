Николай Коляда отказался отменять комедию в день траура по жертвам авиакатастрофы

Худрук «Коляда-театра» не стал отменять запланированные на 26 декабря представления. Коляда пообещал напомнить взрослым зрителям о трагедии, а маленьким – не говорить о ней, приводит слова драматурга портал 66.ru. В день траура в театре запланированы детские представления, а вечером для зрителей ставится комедия «Клуб брошенных жён».

«Новогодние праздники для детей были запланированы ещё в сентябре-октябре. Лишать детей праздника я не могу. Я не смогу им объяснить, что такое смерть, и им пока не надо ничего про это знать, – объяснил своё решение Николай Коляда. – Вечером, в 20:00, у нас, как заявлено в программе, комедия в двух действиях “Клуб брошенных жён”, но кто видел и выходил в финале в слезах со спектакля – знает, что там такая комедия, что смешно-смешно, а к концу сердце от боли сжимается. И этот спектакль я отменять не буду. Там тоже почти всё продано, осталось с десяток билетов. Выйду перед началом и скажу публике, и она поймёт: в России живём, и если нам дни траура объявлять, то каждый день придётся голову пеплом посыпать. Люди поймут».

Напомним, из-за трагедии с крушением Ту-154 26 декабря объявлено в России днём национального траура. В этот день отменяются или переносятся все праздничные и развлекательные мероприятия.

В Нижнем Тагиле в связи с трауром также перенесли открытия районных новогодних ёлок. Открытие ёлки в Дзержинском районе у ДК им. Окунева перенесено на неопределённый срок, открытие ёлки Центра культуры и искусств НТМК состоится 28 декабря. Новогодние ёлки в ГДДЮТ и дворце «Юбилейный» для детей состоятся, но пройдут по сокращённой программе. Проведение мероприятий для малышей разрешено приказом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Агентство новостей «Между строк»