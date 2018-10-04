Нидерланды объявили о высылке четырёх россиян за попытку кибератаки на ОЗХО

Власти Нидерландов объявили о высылке в апреле 2018 года четырёх россиян, планировавших кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), пишет BBC News.

Операция была организована ГРУ, заявили в Нидерландах. Россияне пытались взломать Wi-Fi ОЗХО.

В сентябре власти Нидерландов и Швейцарии рассказали о задержании и высылке двоих россиян, которые пытались вести наблюдение за лабораторией Spiez и подозревались в кибератаке на ВАДА. Подробности этих дел неизвестны.

Весной 2018 года ОЗХО занималась изучением покушения на Скрипалей в Солсбери, а также химической атаки в Сирии, в совершении которой Запад обвинил режим Башара Асада. Россия отвергала оба обвинения. Великобритания обвиняет ГРУ в организации покушения на Скрипалей. По утверждению Лондона, исполнителями были сотрудники ведомства, использовавшие документы на имена Александр Петров и Руслан Боширов (по данным СМИ, настоящее имя Боширова — Анатолий Чепига). Сами Петров и Боширов утверждают, что ездили в Англию как туристы и не связаны с ГРУ.