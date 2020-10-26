«Нельзя, чтобы дети умирали от нехватки лекарств». Благотворительные фонды России пожаловались Путину на дефицит в стране лекарств для онкобольных

Благотворительные фонды России направили президенту РФ Владимиру Путину открытое письмо, в котором пожаловались на «катастрофическую нехватку» лекарств для онкобольных. Письмо опубликовал на своём сайте благотворительный фонд Константина Хабенского. Авторы сообщения просят провести срочную централизованную госзакупку препаратов, с которыми сложилась наиболее тяжёлая ситуация, и распределить их по клиникам.

В письме говорится, что в России наблюдается критическая нехватка 26 незаменимых противоопухолевых препаратов. Многие препараты частично или полностью ушли с рынка из-за несовершенства системы госрегулирования фармацевтического рынка и принципов формирования цен на лекарства. Кроме того, этот уход нельзя компенсировать новыми препаратами и поставщиками.

«Нельзя, чтобы в такой большой и сильной стране, как наша, дети, которых можно вылечить, умирали от нехватки лекарств. Мы, взрослые, не можем себе позволить так подвести наших детей. Мы не можем сидеть сложа руки, наблюдая, как день за днём препаратов остаётся всё меньше, а отчаянных родителей, которые теряют надежду, — всё больше. Это серьёзно, это сигнал тревоги. Именно поэтому я и мои коллеги из других фондов приняли волевое решение открыто выступить и просить о помощи, реальной помощи сотням тысяч людей, которые нуждаются в срочном лечении», — сообщает основатель благотворительного фонда Константин Хабенский.

Открытое письмо подписали 28 благотворительных организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда и других городов страны.

Авторы обращения призывают срочно провести централизованную госзакупку препаратов, с которыми сложилась наиболее тяжёлая ситуация. Кроме того, пересмотреть порядок формирования начальной минимальной цены контракта, отменить правило «третий лишний» и создать эффективную систему контроля и быстрого реагирования, чтобы в будущем онкобольные пациенты без перебоев обеспечивались качественными препаратами.