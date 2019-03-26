Нефтяники согласились на заморозку цен на бензин до лета

По итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака нефтяные компании принципиально договорились с правительством о продлении до 1 июля соглашений о заморозке цен на топливо, которые были заключены в конце 2018 года и должны были завершиться 31 марта, со ссылкой на чиновников и нефтяников пишет РБК.

Стороны также договорились об изменении параметров демпфирущего механизма, что позволит увеличить нефтяникам выплаты за сдерживание цен на топливо.

По итогам совещания принято решение снизить условные внутренние цены на бензин и дизельное топливо в формуле демпфирущего механизма на 5 и 4 тысячи рублей соответственно — до 51 тысячи и 46 тысяч рублей за тонну, рассказал министр энергетики Александр Новак. Изменение демпфера обойдётся бюджету в 120-190 млрд рублей в год, отметил директор департамента Минфина Алексей Сазанов, пообещав найти источник для этих новых выплат.

Кроме того, правительство решило начать консультации с ЕАЭС о возможности введения лицензирования экспорта нефтепродуктов (выдача разрешений на экспорт только при условии поставок определенного объема топлива на внутренний рынок), рассказал представитель Козака.

«Ситуация на рынке и так стабильная, но эти решения будут являться 100% гарантией того, что ситуация на рынке будет оставаться стабильной в среднесрочной перспективе», — сказал глава «Газпромнефти» Александр Дюков.

Все три решения (продление соглашений, изменения демпфера и лицензирование экспорта) правительство обсудило на прошлой неделе на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, представителей нефтяных компаний там не было.

Правительство договорилось с нефтяниками о заморозке цен в прошлом году после весеннего всплеска цен на бензин и дизель. С 1 июня 2018 года действовала устная договоренность, а в начале ноября десять крупнейших компаний подписали соглашения с Минэнерго и ФАС, срок их действия истекает 31 марта. Тогда нефтяники обязались не повышать цены на НПЗ выше установленных правительством и увеличить поставки топлива на внутренний рынок на 3% относительно уровня прошлого года. Таким образом чиновники зафиксировали маржу на АЗС.