Не критиковать, давать высказаться и общаться на равных: как молодые учителя новой школы № 100 собираются учить поколение Z

Современная школа и современные дети — популярная тема для дискуссий в обществе, СМИ и соцсетях. Родители и учителя спорят о том, кто и как должен учить представителей поколения Z, которые с детского сада привыкли получать информацию из гаджетов. На эту тему в канун Дня учителя, который отмечается 5 октября, журналист АН «Между строк» пообщалась с молодыми педагогами новой школы № 100 на Муринских прудах. А также постаралась выяснить, почему молодые люди предпочитают работу в школе офису, за что они любят свою профессию и правда ли, что для них на первом месте не финансовая составляющая, а моральное удовлетворение от работы.

«Учитель не может конкурировать с интернетом»

Алексей Елистратов

Должность: учитель технологии для мальчиков.

Возраст: 25 лет.

Стаж: 2 года.

Я знал, что такое работа в школе: у меня и бабушка, и мама педагоги. Я знал, на что иду, знал, какие будут проблемы и сложности, какие плюсы есть. Главный плюс — отпуск всегда летом. Шучу. На самом деле главный плюс нашей профессии — работа с хорошей отдачей. Когда ты видишь, что ребёнок узнал ответы на интересующие вопросы, ушёл довольным с урока и день для него прошёл не зря, значит, и для тебя день тоже прошёл не зря.

Когда я только пришёл в школу, первые полгода дети срывали уроки, проверяли меня, потому что видели, что учитель молодой, неопытный, в себе неуверенный. Со временем это психологическое давление со стороны детей прошло, но до сих в классе находятся умники, которые хотят тебя проверить. Сегодня учителю непросто работать, потому что он не может конкурировать с интернетом. Учитель перестал быть единственным источником знаний. В интернете ученик может найти всё гораздо быстрее — и при этом не нужно слушать нудного учителя.

Современные дети сильно отличаются от детей предыдущих поколений. Да, они так же, как мы, бегают на переменах по коридорам, девчонок за косички дёргают… Отличие, наверное, в том, что нынешние дети разучиваются не то чтобы читать, а вообще мыслить целостно. На любой вопрос ученики отвечают урывками, они не запоминают информацию, потому что это им не нужно — про всё можно прочесть в интернете.

Я думаю, мой предмет — технология — очень важный. Мы работаем руками, чертим чертежи, делаем эскизы. В нашей школе созданы все условия для обучения детей работе с инструментами и станками: оборудование самое современное, с компьютерным управлением. Моя задача — не просто научить делать подставку под горячее, а объяснить ребятам, что они сами могут делать дома повседневный ремонт: прибить полочку, починить кран. Разумеется, находятся дети, которые возражают, что можно вызвать мастера на дом, но они пока не понимают, что за все услуги нужно платить, а чтобы платить, нужно сначала заработать. Да и всё равно приятно сделать что-то своими руками.

На технологии со времён советской школы идёт разделение на мальчиков и девочек. У нас чисто мужской коллектив, мальчики ведут себя намного спокойнее, чем они могли бы себя вести в присутствии девочек, на которых хочется произвести впечатление. Думаю, в будущем школа уйдёт от такого разделения, девочки будут осваивать мужские профессии. На заводах это уже есть: женщина-столяр — это вполне нормально. То же самое с технологией для девочек: мальчикам тоже полезно уметь готовить и штопать носки.

«Когда выходишь к доске, понимаешь, что учитель — это актёр»

Дарья Суворова

Должность: учитель литературного чтения в начальных классах, классный руководитель 1 «Е».

Возраст: 19 лет.

Стаж: первый год.

В этом году я закончила педагогический колледж № 1. Если честно, не планировала быть учителем. Но когда заполняла документы в приёмной комиссии, не там поставила галочку. Я хотела обучаться по специальности «социально-культурная деятельность». Родители были в шоке, но потом, когда у меня с учёбой всё пошло хорошо, я закончила колледж с отличием, они за меня порадовались. Я думаю, просто судьба свела меня с детьми.

Сейчас вся моя жизнь — это дети. Уже несколько лет я работаю летом в загородных лагерях все четыре смены. Мне очень нравится с детьми: они смешные, весёлые, современные. Мальчики могут спросить про какие-то военные самолёты, про которые я не слышала даже. Потом я прихожу домой и начинаю искать в интернете, какие бывают самолёты. Я их учу одному, а они меня — другому, разным вещам. Когда они задают каверзные вопросы, я учусь вместе с ними.

Я считаю, что учитель — это актёр, а также певец, композитор. Когда ты выходишь к доске, ты это понимаешь, ведь за партой сидит ребёнок, которому неинтересно учиться, а ты должна его заинтересовать любыми способами. Каждый день я придумываю новую подачу информации. Детям же неинтересно про одно и то же слушать. Поэтому сегодня мы летаем с ними на какую-то планету, завтра попадаем в какую-то сказку. Для детей в начальной школе всё новое. И это непередаваемое чувство, когда ты видишь, какими удивлёнными глазами они на тебя смотрят, и понимаешь, что ты им открываешь что-то новое.

«В школу нужно идти тем, кто любит детей»

Анастасия Семешко

Должность: учитель физкультуры в начальной школе.

Возраст: 20 лет.

Стаж: первый год.

Я кандидат в мастера спорта по самбо, спорт мне всегда был интересен. Мама не очень радовалась моему выбору профессии, просила хорошо подумать, потому что бывает сложно с родителями и детьми. Я понимаю, какие в нашей профессии могут быть сложности, но и на заводе тоже несладко работать.

Мне кажется, те, кто приходит в школу просто потому, что надо где-то работать, зарабатывать деньги, здесь не задержатся. В школу нужно идти тем, кто любит детей. Мне правда очень нравится работать с детьми. Ты что-то в них вкладываешь и получаешь в ответ положительные эмоции, горящие глаза, интерес ко всему.

Все дети разные, у всех разные физические возможности — мы это всё учитываем. Когда ребёнку сложно выполнить какое-то упражнение, но он старается, я обязательно пойду ему навстречу. Но без мотивации в физкультуре никак. А мотивация такая: вы будете здоровыми, красивыми, смелыми. Девочек, кстати, несложно мотивировать: они все следят за фигурой.

«Если учитель навязывает свою точку зрения, урок не удастся»

Михаил Дягилев

Должность: учитель истории, обществознания, социальный педагог, классный руководитель 6 «Д».

Возраст: 23 года.

Стаж: 2 года.

Всегда хотел быть учителем, но никак не мог выбрать предмет. Я закончил художественную школу, так что мог стать учителем изо. Ещё выбирал между русским и историей. Выбрал историю, потому что этот предмет вбирает в себя практически все гуманитарные науки.

У меня такой подход: на каждое событие детям нужно дать несколько точек зрения, не только ту, что написана в учебнике. Мы практически не пишем на уроке, а делаем опорные конспекты — рисунки с определёнными схемами, героями и датами. Ребёнок видит эту картинку и визуально запоминает информацию. Так намного интереснее изучать историю.

У меня среднее звено, и они любят подискутировать, такие уроки-дискуссии очень актуальны в современном образовании. Мне, к счастью, ученики пока не задавали каверзных вопросов, связанных с событиями, происходящими в стране сейчас. Но я точно не буду игнорировать такие вопросы, буду стараться дать детям понять, что на любое событие всегда есть две точки зрения. И конечно, ни в коем случае не буду навязывать свою: если учитель в старших классах навязывает свою точку зрения, то урок никогда не удастся.

Моя главная задача — научить ребёнка мыслить и говорить. Им это очень пригодится в жизни. Ещё мне важно научить ребят не потеряться в современном мире. Например, на обществознании мы составляем бизнес-планы, проходим основы финансовой грамотности, узнаём, как создать свой бизнес.

На своих уроках я пытаюсь по максимуму использовать гаджеты в пользу образовательного процесса. Ребята с радостью самостоятельно ищут информацию в интернете, работают с историческими электронными документами и пытаются читать на староанглийском языке.

«Современные дети не любят критику и хорошо знают свои права»

Ксения Хасанова

Должность: учитель английского языка, классный руководитель 6 «А».

Стаж работы: 2 года.

Возраст: 25 лет.

Уже в старших классах я планировала поступать в педагогический вуз. Была уверена в выборе профессии. И с первого курса в институте я точно знала, что пойду работать в школу. Я считаю, что работа в школе даёт массу возможностей: у тебя очень удобный график, половина дня практически свободна. Ты можешь посвятить это время подготовке к новому уроку, можешь посещать дополнительные занятия, развиваться. Например, сейчас я прохожу обучение по немецкому языку.

Мне нравится, что в нашей школе учителям на уроках не нужно говорить громко. Мы работаем с микрофоном, в кабинетах установлены динамики. Ты говоришь в свой микрофон, и все тебя прекрасно слышат. Для учителей английского языка здесь просто идеальные условия. Мы работаем в лингафонных кабинетах, в которых есть интерактивная доска, компьютеры и гарнитура для каждого ученика. В классе создана общая локальная сеть, компьютеры детей соединены с компьютером учителя, мы можем посылать друг другу файлы. Также мы используем игровые приложения, когда ученик выполняет задания, а учитель выступает в роли наблюдающего. Такой нестандартный подход к обучению любопытен и детям, и нам, педагогам.

Профессия у нас прекрасная. Мне очень нравится работать с детьми, мы заряжаем друг друга энергией. Дети помогают взглянуть немножко иным взглядом на многие вещи. Каждое занятие заряжает колоссальной энергией на следующий день. Тем более у меня английский язык, сам по себе очень интересный предмет, и совмещать общение с детьми и обучение их новому языку — это очень интересное времяпрепровождение.

Я считаю, что с современными детьми очень важно уметь общаться на равных, потому что они не любят критику и всё ставят под сомнение. Ещё нужно правильно подбирать формулировки с замечаниями, ведь дети сейчас прекрасно знают свои права. Нужно учиться думать так, как они, чтобы быть с ними на одной волне, но вместе с тем оставаться строгим учителем. Субординация важна, чтобы ученики были настроены на интенсивную работу.