Навальный просит «Роснефть» объяснить выделение 175 млн рублей на журнал Леонтьева «Однако»

Оппозиционер Алексей Навальный намерен на правах акционера «Роснефти» запросить у компании документы о выделении 175 миллионов рублей пресс-секретарю Михаилу Леонтьеву на издание его журнала «Однако». Накануне «Центр управления расследованиями» (ЦУР), один из проектов «Открытых медиа» Михаила Ходорковского, рассказал о выделении в 2015 году этой суммы. Журналисты отметили, что в том же году вышел последний номер журнала.

«А если действительно дело выглядит так, как пишет ЦУР: дали своему собственному пресс-секу 170 млн на журнал, а он выпустил один номер, — то это явный конфликт интересов и коррупция. Понятное дело, что 165 миллионов Леонтьев просто присвоил себе. Пользуясь правами акционера, направлю в Роснефть требование предоставить мне все документы, касающиеся этого “спонсорского вклад”. Будем разбираться и с Сечиным, и его очень состоятельным пресс-алкаше», - написал Навальный на своём сайте.

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) намерены провести независимое расследование.

18 января на запрос «Дождя» о незаконной мигалке на автомобиле главы «Роснефти» Игоря Сечина официальный представитель компании Михаил Леонтьев позволил себе грубый ответ журналистам.

Агентство новостей «Между строк»