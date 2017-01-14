«Роснефть» на запрос «Дождя» о незаконной мигалке автомобиля Сечина послала журналистов на четыре буквы

Телеканал «Дождь» выяснил, что глава «Роснефти» Игорь Сечин до сих пор ездит на автомобиле с мигалкой вопреки принятому указу президента России. Журналисты обратились за комментарием к официальному представителю компании Михаилу Леонтьеву, ответ которого имеет все шансы стать интернет-мемом.

«Пройдите, пожалуйста, в жопу. Прижмите уверения в нашем неизменном почтении», — ответил Леонтьев на вопрос «Дождя».

В конце 2016 года фотография автомобиля Сечина со спецсигналом появлялась и в интернете: журналист Life Анастасия Кашеварова опубликовала в своём Instagram кадр с Mercedes на фоне кремлёвской стены. По утверждению Кашеваровой, Сечин сам сел за руль этой машины, выйдя из Кремля.

Вчера вечером Игорь Иванович Сечин уезжал из Кремля сам за рулем. На своей мигалке. Его практически не видно, ну ночь на дворе... еще есть видео другого высокопоставленного чиновника за рулем, но без разрешения не выложу... Фото опубликовано Анастасия Кашеварова (@akashevarova) Дек 9 2016 в 1:10 PST

О мигалке Сечина «Дождю» рассказали два собеседника в окружении главы госкомпании и подтвердил федеральный чиновник.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос журналистов телеканала.

В списке ведомств, которым положено иметь проблесковые маячки на автомобилях, компания «Роснефть» не фигурирует. «Дождю» не удалось обнаружить какой-либо указ президента, который бы предоставил руководителю «Роснефти» право пользоваться «мигалкой».

По информации журналистов, Сечин может передвигаться на автомобиле, который ему предоставила не его компания, а стороннее ведомство, имеющее право на оборудование автомобилей специальными сигналами, к примеру Федеральная служба охраны (ФСО).

«Мы не имеем к этому отношения», — сказали «Дождю» в пресс-службе ФСО и адресовали по всем вопросам в «Роснефть».

Источник телеканала отмечает, что традиционно на автомобилях ФСО устанавливаются номера с серией ЕКХ. У предполагаемого автомобиля главы «Роснефти» именно такая серия. Номер Mercedes, который публиковала Кашеварова, — Е939КХ77.

Агентство новостей «Между строк»