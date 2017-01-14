«Роснефть» на запрос «Дождя» о незаконной мигалке автомобиля Сечина послала журналистов на четыре буквы
Телеканал «Дождь» выяснил, что глава «Роснефти» Игорь Сечин до сих пор ездит на автомобиле с мигалкой вопреки принятому указу президента России. Журналисты обратились за комментарием к официальному представителю компании Михаилу Леонтьеву, ответ которого имеет все шансы стать интернет-мемом.
«Пройдите, пожалуйста, в жопу. Прижмите уверения в нашем неизменном почтении», — ответил Леонтьев на вопрос «Дождя».
В конце 2016 года фотография автомобиля Сечина со спецсигналом появлялась и в интернете: журналист Life Анастасия Кашеварова опубликовала в своём Instagram кадр с Mercedes на фоне кремлёвской стены. По утверждению Кашеваровой, Сечин сам сел за руль этой машины, выйдя из Кремля.
О мигалке Сечина «Дождю» рассказали два собеседника в окружении главы госкомпании и подтвердил федеральный чиновник.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос журналистов телеканала.
В списке ведомств, которым положено иметь проблесковые маячки на автомобилях, компания «Роснефть» не фигурирует. «Дождю» не удалось обнаружить какой-либо указ президента, который бы предоставил руководителю «Роснефти» право пользоваться «мигалкой».
По информации журналистов, Сечин может передвигаться на автомобиле, который ему предоставила не его компания, а стороннее ведомство, имеющее право на оборудование автомобилей специальными сигналами, к примеру Федеральная служба охраны (ФСО).
«Мы не имеем к этому отношения», — сказали «Дождю» в пресс-службе ФСО и адресовали по всем вопросам в «Роснефть».
Источник телеканала отмечает, что традиционно на автомобилях ФСО устанавливаются номера с серией ЕКХ. У предполагаемого автомобиля главы «Роснефти» именно такая серия. Номер Mercedes, который публиковала Кашеварова, — Е939КХ77.
Агентство новостей «Между строк»